三重中央市場改造環境日夜生財　攤商：營收提升有感

▲三重中央市場改造後購物環境舒適明亮。（圖／新北市政府提供）

生活中心／綜合報導

三重中央市場原為早市性質，為提供更好的採買空間，並活化公有場館，新北市政府投入資源進行改造，更增設外店鋪與三和夜市串聯，完整街廓視覺，互利共榮，為引進優質攤商，外店舖皆依「新北市現代化市場攤位標租計畫」公開招商，商家投件後由市場開發指導委員會針對經營特色、設備投資、品牌設計及回饋計畫等進行評選，公開透明，將可提升餐飲水準，有助早晚市長期發展。

歷經3個月改造，市場於上月30日正式開幕，經過1週的營運，早市的生意，自治會劉月娟會長表示硬體改善後，市場內整齊明亮，消費客群有明顯年輕化的現象，整體客群也有明顯提升，將過去逐漸沒落的傳統市場生意，注入新活力，值得一提附近住戶也表示，因為市場設置了肉品處理區，以往攤台上剁肉的吵雜聲也改善許多。

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▲改造後的三重中央市場大大提升民眾消費意願。（圖／新北市政府提供）

夜市生意的部分，三重中央市場除了保留2攤既有在地攤商，並引進8攤外店舖，其中知名的市場口木瓜牛奶表示，因為營業位置調整及攤台的更新，部分老客戶還未認出，但老闆相信現在的位置更舒適，對未來的生意充滿信心。外店舖的峸老滷湘川滷味，以當日現作特色滷味銷售，開幕以來，均在晚上8點以前銷售一空提前打烊休息，目前尚於營運前期，相關備貨量尚在滾動調整，將俟生意穩定後增加商品備貨量。

不少消費者表示，市場整體環境改善提升，整個市場都變亮了，攤販不再聚集在市場口，逛起來更加舒適，開闊明亮的空間，逛夜市時不僅有安全感，走累了也有座位休息，很值得推薦親朋好友，一起前來逛市場、迺夜市。