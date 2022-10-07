　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三重中央市場改造環境日夜生財　攤商：營收提升有感

▲三重中央市場改造環境。（圖／新北市府提供）

▲三重中央市場改造後購物環境舒適明亮。（圖／新北市政府提供）

生活中心／綜合報導

三重中央市場原為早市性質，為提供更好的採買空間，並活化公有場館，新北市政府投入資源進行改造，更增設外店鋪與三和夜市串聯，完整街廓視覺，互利共榮，為引進優質攤商，外店舖皆依「新北市現代化市場攤位標租計畫」公開招商，商家投件後由市場開發指導委員會針對經營特色、設備投資、品牌設計及回饋計畫等進行評選，公開透明，將可提升餐飲水準，有助早晚市長期發展。

歷經3個月改造，市場於上月30日正式開幕，經過1週的營運，早市的生意，自治會劉月娟會長表示硬體改善後，市場內整齊明亮，消費客群有明顯年輕化的現象，整體客群也有明顯提升，將過去逐漸沒落的傳統市場生意，注入新活力，值得一提附近住戶也表示，因為市場設置了肉品處理區，以往攤台上剁肉的吵雜聲也改善許多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三重中央市場改造環境。（圖／新北市府提供）

▲改造後的三重中央市場大大提升民眾消費意願。（圖／新北市政府提供）

夜市生意的部分，三重中央市場除了保留2攤既有在地攤商，並引進8攤外店舖，其中知名的市場口木瓜牛奶表示，因為營業位置調整及攤台的更新，部分老客戶還未認出，但老闆相信現在的位置更舒適，對未來的生意充滿信心。外店舖的峸老滷湘川滷味，以當日現作特色滷味銷售，開幕以來，均在晚上8點以前銷售一空提前打烊休息，目前尚於營運前期，相關備貨量尚在滾動調整，將俟生意穩定後增加商品備貨量。

不少消費者表示，市場整體環境改善提升，整個市場都變亮了，攤販不再聚集在市場口，逛起來更加舒適，開闊明亮的空間，逛夜市時不僅有安全感，走累了也有座位休息，很值得推薦親朋好友，一起前來逛市場、迺夜市。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

諾貝爾得主安妮艾諾超敢寫！絕版二手書秒殺　出版社評估再版

訂3400元網美蛋糕「指定內餡做錯」她吃一口失望！網見危險1物嚇壞

喝綠茶咬到「QQ凝固體」她嚇吐！影城員工：只是衛生紙而已

國境開放倒數！導遊怒搶不到防疫課　觀光局喊別急「有上百場」

秋天常感口乾舌燥！美女醫點名「新冠痊癒」別大意：少吃蔥薑辣

被酸30歲像40歲！登山女神「IG照片會說話」素顏模樣曝光

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

諾貝爾得主安妮艾諾超敢寫！絕版二手書秒殺　出版社評估再版

訂3400元網美蛋糕「指定內餡做錯」她吃一口失望！網見危險1物嚇壞

喝綠茶咬到「QQ凝固體」她嚇吐！影城員工：只是衛生紙而已

國境開放倒數！導遊怒搶不到防疫課　觀光局喊別急「有上百場」

秋天常感口乾舌燥！美女醫點名「新冠痊癒」別大意：少吃蔥薑辣

被酸30歲像40歲！登山女神「IG照片會說話」素顏模樣曝光

怕普丁投核彈？驚爆美國衛生部採購「輻射病藥物」　大砸91億台幣

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

一家人吃霸王餐被罵翻！暖心男掏錢幫付　老闆娘得知真相超愧疚

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

生活熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

台大電機畢業「不進科技業」　網解答原因

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

豪大雨狂襲5縣市！「大雨在定點」　鄭明典：雨區逐擴大明天最潮濕

國動預言「蔡英文死訊」遭罰　統神：法官亂判啦

郵差按完門鈴秒閃！他見華麗甩尾氣炸

律師56字　揭「登山女神提告」真正目的

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

北北基等5縣市防大豪雨　3地區降水異常

今晚開始！彰化狗屎夜市　一周改開5天

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

更多熱門

相關新聞

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

夜市攤販「麻將賓果」不少見，也常有民眾躍躍欲試。不過，基隆廟口一名攤販老闆近日遇到「作弊情侶檔」，不僅遊玩時行徑詭異，還聯手偷牌、換牌，假裝幸運中獎，殊不知老闆早已察覺，過程也全被暗處的監視器拍下，可謂人贓俱獲，讓網友看完直呼「真的丟臉死了！」

韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

逛夜市被當牧羊犬　3汪尷尬微笑

逛夜市被當牧羊犬　3汪尷尬微笑

來台東逛夜市享優惠　50元半價銅板購

來台東逛夜市享優惠　50元半價銅板購

關鍵字：

三重中央市場市場改造夜市

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

雪乳妹9年前「整型前舊照」震撼出土！

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面