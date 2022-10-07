一家四口遭綁架滅門「全曝屍在果園」　連8個月大女嬰也撕票！

▲一家四口遭到綁架殺害。（圖／翻攝自Merced County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國加州發生一起駭人命案，居住在美熹德(Merced)的一家四口遭不明人士綁架，後來發現4人全都死亡陳屍在果園中，其中包含8個月大女嬰德赫里(Aroohi Dheri)，警方目前仍在追查凶嫌，懷疑可能是為這家人工作的48歲男子薩爾加多(Jesus Manuel Salgado)犯案。

警方5日下午在一農村果園中，發現27歲女子潔絲琳(Jasleen Kaur)、36歲丈夫賈斯迪普(Jasdeep Singh)、8個月女兒德赫里與39歲哥哥阿曼迪普(Amandeep)被人殺害。

監視紀錄器拍到，賈斯迪普與阿曼迪普3日在自家所經營的卡車貨運公司，雙手被膠帶反綁，被一名蒙面男子挾持上卡車離開，後來蒙面男子又開車返回把潔絲琳與8個月女兒一起帶走。

▲警方鎖定凶嫌為死者員工。（圖／翻攝自Merced County Sheriff's Office）

默塞德郡(Merced County)警方表示，雖然凶嫌沒有向家屬要求贖金，仍認為犯罪動機與錢有關，被鎖定為凶嫌的48歲男子薩爾加多，因為使用死者的銀行卡領錢被發現下落，然而在警方追捕時試圖輕生，目前性命垂危仍在醫院接受治療。

警長Vern Warnke在記者會上表示，「現在沒有言語可以表達我的憤怒，我曾說過，地獄會為這名嫌犯留個位子，一家人就這樣無意義的被殺了，為什麼會這樣？我們還不知道」。由於薩爾加多每次恢復意識時，都會變得很暴力，導致警方無法進行偵訊，需要等待他完全清醒才能繼續調查，同時在查是否有其他同夥涉案。