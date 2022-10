2比特犬集體殺人！2歲女童5個月男嬰被當場咬死　媽重傷命危送醫

▲家中比特犬殺人,2名孩童當場死亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州謝爾比郡(Shelby County)傳出比特犬殺人事件,一名2歲女童與5個月大男嬰當場被2犬活活咬死,媽媽也因為重傷性命垂危,被緊急送醫搶救,肇事狗已被安樂死。

這起攻擊事件5日下午3時30分左右,發生在謝爾比森林州立公園(Shelby Forest State Park)附近西爾瓦路(Sylvan Road)一戶民宅,警方前往發現,比特犬當場咬死2歲女童莉莉(Lilly Jane Bennard)與5個月大男嬰霍勒斯(Hollace Dean Bennard)。

30歲女子克斯汀(Kirstie Jane Bennard)為了拯救2名孩子,也在這起攻擊中被嚴重咬傷,性命垂危送醫。最新消息指出,克斯汀已經暫時脫離險境,丈夫本納德(Colby Bennard)則安然無恙。

治安官莫里斯(John Morris)表示,涉案的2隻狗都是比特犬,2狗被帶回後已於6日被安樂死,由於案件正在調查中,不便對外透露案情。目前家屬也拒絕接受媒體採訪。



SCSO detectives are on scene at the 700 block of Sylvan Road near Shelby Forest State Park, where at about 3:30 pm two family dogs attacked a 2-year-old girl, a 5-month-old boy, and their mother in the home. The children were pronounced deceased on the scene. 1/2 pic.twitter.com/2IzlBedyjs