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日韓關係能否改善？尹錫悅自滿「將儘快修復」　日媒卻曝殘忍現況

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）從今年9月底以來進行更加頻繁的導彈試射，面對如此明目張膽的軍事挑釁行為，南韓總統尹錫悅昨（6）日下午5時35分與日本首相岸田文雄進行25分鐘的通話，雙方一致認同日韓兩國應加強軍事合作，以求應對北韓威脅。尹錫悅今（7）日上午透露，韓日兩國將儘速修復過去的良好關係。

▲▼尹錫悅、岸田文雄於美東時間21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、岸田文雄於美東時間9月21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，尹錫悅7日上午前往首爾龍山總統辦公室上班時接受記者提問，針對6日與岸田文雄之間的通話內容，他向現場記者透露，「韓日兩國將儘快恢復至如同過往般的良好關係，（我們）一致認為雙方企業與民眾之間的交流若變得更加熱絡，將會為兩國經濟帶來極大助益。」

尹錫悅表示，他與岸田文雄一致認為美日韓3國應該構築更加緊密的國防安全合作機制，以求強力應對來自北韓的核武與導彈挑釁。

至於一旦北韓堅決執行第7次核試驗，南韓是否考慮撕毀2018年與北韓在平壤簽署的《9.19南北韓軍事協議》，尹錫悅則回答道，「面對北韓核武威脅，美日韓3國將啟動外交部、安保室等多項溝通管道，按部就班準備應對方案。目前難以提早透露更多訊息。」

▲▼尹錫悅前往首爾龍山總統辦公室上班時接受記者提問。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅前往首爾龍山總統辦公室上班時接受記者提問。（圖／達志影像／newscom）

北韓4日向東發射中程彈道飛彈，該枚射程達4600公里的飛彈更貫穿日本上空。根據《朝日新聞》，日本總理官邸幹部透露，面對北韓連日提高軍事挑釁層級，岸田文雄主動向尹錫悅提議進行雙方之間的通話，為美國紐約日韓元首簡略會談後，時隔約2周雙方再度進行通話。

不過日韓關係是否真的有改善的機會和餘地？《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《產經新聞》等日媒一致認為，岸田文雄之所以向尹錫悅主動提出通話請求，原因在於北韓近來提高軍事威脅的層級與頻繁程度，加上美國曾主動要求日韓兩國應儘快修復關係，而一旦南韓無法主動改善二戰朝鮮籍非法徵用勞工之大法院判決問題，基本上日韓兩國關係修復也就僅止於軍事層面上對於北韓議題的合作。

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