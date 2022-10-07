諾貝爾和平獎今登場　澤倫斯基呼聲高！搶先預測奪獎6大熱門人選

▲烏克蘭總統澤倫斯基被認為是今年獲得諾貝爾和平獎的熱門人選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

2022年諾貝爾和平獎得獎名單將於台灣時間7日下午5點揭曉，今年有343位個人或組織被提名，儘管完整名單須保密50年，但提名人可以自由公布提名的對象。今年奪獎熱門包括，烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯和白俄羅斯反對派人士、印度反暴力運動人士以及瑞典氣候少女童貝里等6名具貢獻人士。

烏克蘭總統澤倫斯基

《時代》雜誌根據挪威諾貝爾委員會成員公布之提名、奧斯陸和平研究所所長的個人預測以及各大賭盤，羅列出今年諾貝爾和平獎的獲獎熱門。其中入圍2022年《時代》全球百大人物的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）成為博弈公司最看好的可能得主，另外，致力報導俄烏戰爭的《基輔獨立報》與受戰爭所苦的烏克蘭人民也是賭盤熱門。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）目前身在牢獄中。（圖／路透）

俄羅斯反對派在獄律師納瓦尼

反貪腐人士納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最尖銳的批評者，也是俄國最著名的政治犯。2020年疑遭下毒暗殺後勉強倖存，隔年1月回到俄羅斯，因被指違反假釋規定，旋即被判入獄，他本人估計自己有可能被關23年。他在獄中多次譴責俄國對烏克蘭發起戰爭，以及普丁「犯罪動員」可能導致數萬人戰死壕溝。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭

季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的丈夫2020年宣布參選白俄羅斯總統2天後即遭逮捕，她毅然挺身出馬競選，仍在同年8月的大選中敗給執政20多年的強人總統、普丁親密盟友盧卡申科（Alexander Lukashenko），引發白俄國民質疑「黑箱選舉」的抗議活動。盧卡申科下令以安全部隊暴力鎮壓，此後，她便成為白俄反對派領袖，目前已帶著2名孩子流亡海外。

▲曾為白俄羅斯總統盧卡申科的大選競爭對手的季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，白俄羅斯的反對黨領袖兼音樂家科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）和政治活動家策普卡洛（Veronika Tsepkalo）也在提名的名單上。科列斯尼科娃因參與抗議而被判處11年刑期，曾於2021年獲得美國國務卿頒發的「國際婦女勇氣獎」。

印度反宗教暴力人士哈什•曼德

印度作家、教師與社運人士哈什•曼德（Harsh Mander）長期批判印度對少數宗教的鎮壓，2017年發起「Karwan-e-Mohabbat」（愛的商隊）倡議運動，旨在援助因族群或宗教暴力私刑的受害者與其家屬。他2019年在一場和平反政府示威中發表演說後，遭政府指控煽動暴力罪名。

▲出身於新疆阿圖什的經濟學家伊力哈木•土赫提（Ilham Tohti）被判終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

維吾爾運動人士伊力哈木•土赫提

維吾爾族經濟學家兼作家伊力哈木•土赫提，曾為北京中央民族大學經濟學院講師、「維吾爾在線」網站創辦人，主要研究新疆地區的收入差距及失業問題，由於經常撰文指出政府壓迫維吾爾穆斯林族群，於2014年被以「分裂國家罪」等罪名判處無期徒刑。據人權組織報告，他在獄中受到強迫挨餓、上腳鐐等虐待，而他入獄前的著作《我們維吾爾人沒有發言權》於今年稍早出版。

▲瑞典氣候少女、環保少女童貝里（Greta Thunberg）再次被選為和平獎熱門奪獎人選。（圖／路透）

瑞典氣候少女童貝里

童貝里15歲時拿著「為氣候罷課」的標語到瑞典議會外抗議，瞬間聲名大噪，帶動了全球性的氣候運動，成為世界知名的抗氣候變遷人士，現年19歲的童貝里自2019年以來每年都被視為和平獎的有力競爭者。她去年在米蘭的一次演講中抨擊政界人士在應對氣候變遷方面缺乏進展，稱他們做出的承諾是「廢話連篇」，另外，她也批評COP26氣候峰會相當失敗，因為各國在大幅減排方面做得不夠。

聯合國難民署

聯合國難民事務高級專員辦事處（簡稱難民署）站在應對烏克蘭、阿富汗難民危機的第一線，提供現金、物資等救濟。自2月24日以來，俄烏戰爭已造成720萬烏克蘭難民逃出國，逾690萬人在國內流離失所，是二戰以來歐洲最大難民危機。近年，聯合國難民署也領導針對敘利亞戰爭、地中海移民危機的人道主義救援行動，該機構曾在1954年和1981年兩度獲和平獎殊榮。

▲西方開始撤軍後，阿富汗難民在喀布爾機場搭美軍軍機撤離。（圖／路透）

世界衛生組織

世衛組織近3年來應對全球新冠疫情（COVID-19）大流行，提供資金、疫苗與醫療物資，迄今已向146國供給超過17億劑新冠疫苗。世衛過去2年也被認為是和平獎奪獎熱門，但同時也曾因為防疫方針的一系列失誤遭受批評。

另據《華盛頓郵報》報導，其他有望獲獎的對象包含荷蘭海牙的國際法院（ICJ）、位於舊金山的人權數據分析非營利組織「HRDAG」、總部設在塞爾維亞首都貝爾格勒的非暴力行動與戰略應用中心「CANVAS」、前香港立法會議員羅冠聰、香港民主派政治家周庭、在COP26發表演說的吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）、英國96歲的生物學家兼自然歷史解說員大衛•艾登堡（David Attenborough）。

2022年諾貝爾獎頒獎時間（以下為台灣時間）

10/7（五）17：00 和平獎

10/10（一）17：45 經濟學獎