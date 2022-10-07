泰托兒所槍擊釀38死　「一具具小棺材」運出！救援隊慟：滿地童屍

記者王佩翊／編譯

泰國34歲前警察Panya Kamrab於6日下午衝進一間托兒所，並持槍與刀械攻擊現場的師生，隨後返家殺害妻兒後自盡，截至目前為止已經造成38死10傷，其中有22人是托兒所內的幼童。事件發生後，救援人員將孩子的遺體一一放進棺材內，並將一具具裝有幼童屍體的棺材陸續抬出。

▲救援人員抬著裝有孩童遺體的小小棺木。（圖／路透）



根據《路透社》報導，Panya Kamrab因吸毒2021年遭警方免職，而6日當天他剛參加一場有關於指控他吸毒的法庭聽證會，聽證會結束後，他便衝進莫那浦府（Nong Bua Lamphu）的一間托兒所殺害在場師生。

▲家屬悲痛不已，癱坐在托兒所外等候。（圖／路透）

當時托兒所正值午休時間，Panya Kamrab闖入後先是開槍攻擊老師，隨後便以槍枝與刀械進行大屠殺，不斷攻擊在場所有人。托兒所內共有25名幼童，有22人慘死，2人仍在搶救中，僅1名小女童未受到攻擊。事件發生後，大批家屬全都聚集在托兒所外，然而等來的卻只是一具具冰冷的遺體。救援人員當晚便將遺體一一裝進棺材內，並放進冰櫃內冰存。

▲▼救援隊將小棺木一一搬上卡車，運往冰櫃冰存。（圖／路透）

首位抵達現場的救援隊隊長Piyalak Kingkaew說，「沒有人希望這種事發生，也沒有人想看到這個場景，令人痛心。儘管我們已經習慣看到大量屍體，且以前也曾經歷這種情況，但這次事件仍讓人無比痛心。」而他也描述了現場畫面，當時孩子們滿身是血躺在教室內。在此次隨機殺人案中逝世的兒童年齡僅2歲到5歲。

Panya Kamrab犯案後隨即返回家中，殺害妻兒後，飲彈自盡。據警方表示，Panya Kamrab結束聽證會後，便前往事發托兒所「接小孩」，但他卻沒有在那裡找到自己的孩子，因此情緒失控，開始瘋狂的殺戮行為。而他行兇的槍枝則是合法取得的9毫米口徑手槍。

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