血洗托兒所38死！泰國前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2歲

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國34歲前警察Panya Kamrab於6日下午闖入農磨蘭普府一家托兒所，持槍及刀械殺害至少38人，傷亡仍在攀升，槍手則在犯案後殺害4名妻小後自戕。最新案情指出，槍手選在午休時間犯案，首先向員工開槍，包括一名懷胎8月的女教師，其他人一度以為槍響是煙火的聲音。

▲ 泰國發生大規模槍擊事件，家屬已到現場。（圖／翻攝自推特Thai Enquirer）

當地官員Jidapa Boonsom向《路透社》透露，案發時是午休時間，因此槍手闖進托兒所時，有多達30名兒童在場，他先向4至5名員工開槍，包括一名懷孕已有8個月的教師，「人們一開始還以為是煙火。」當地警官Chakkraphat Wichitvaidya稍早表示，死者最小僅有2歲。

Prime Minister General Prayut Chan-ocha ordered a manhunt for the shooter who is still at run.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/RujWGuS5bn — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

當地記者指出，初步得知托兒所槍擊已有至少38人死亡，根據《美聯社》，其中包括23名孩童、2名教師及1名員警。另有當地媒體報導，目前共有34人死亡，包括12名成人及22名幼童，另有12人受傷，其中8人傷勢嚴重。社群媒體上流傳的影片可見，托兒所內部有許多蓋上床單的幼童屍體躺在血泊中，泰國警方敦促民眾，不要散播相關畫面。

泰媒Thaiger報導，案發後附近的農磨蘭普政府醫院（Nong Bua Lamphu Hospital）在臉書發文，徵求所有血型的民眾到醫院捐血。

泰國警方已經證實，槍手過去曾擔任警察，犯案後逃逸回到家中，殺害妻子及3個孩子後飲彈自盡，當地媒體也曝光警方進入槍手家中的畫面。據稱他去年因未能通過藥物檢驗被解職，原定7日出庭受審。

►快訊／托兒所狂殺38人 泰國前警官殺妻兒後輕生

►快訊／泰國托兒所大規模槍擊 至少32死！前警官犯案仍在逃

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》