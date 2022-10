血洗托兒所38死！泰國前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2歲

記者陳宛貞/綜合外電報導

泰國34歲前警察Panya Kamrab於6日下午闖入農磨蘭普府一家托兒所,持槍及刀械殺害至少38人,傷亡仍在攀升,槍手則在犯案後殺害4名妻小後自戕。最新案情指出,槍手選在午休時間犯案,首先向員工開槍,包括一名懷胎8月的女教師,其他人一度以為槍響是煙火的聲音。

▲ 泰國發生大規模槍擊事件,家屬已到現場。(圖/翻攝自推特Thai Enquirer)

當地官員Jidapa Boonsom向《路透社》透露,案發時是午休時間,因此槍手闖進托兒所時,有多達30名兒童在場,他先向4至5名員工開槍,包括一名懷孕已有8個月的教師,「人們一開始還以為是煙火。」當地警官Chakkraphat Wichitvaidya稍早表示,死者最小僅有2歲。

Prime Minister General Prayut Chan-ocha ordered a manhunt for the shooter who is still at run.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/RujWGuS5bn