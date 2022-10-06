可愛水豚咬人！3天內攻擊2童「其中1人縫9針」　日動物園道歉

▲咬人的母水豚目前已經被隔離（左二）。（圖／群馬サファリパーク）



記者王佩翊／編譯

日本群馬野生動物園（群馬サファリパーク）9月傳出水豚傷人事件，園區內設有讓遊客近距離與動物互動的可愛動物區，然而其中卻有一頭母水豚在3天內接連攻擊2名兒童，其中1人甚至被送往醫院縫了9針。園區坦承，除了餵食與打掃外，平時並未安排工作人員在場，並對此公開道歉。目前警方已經介入調查。

根據《每日新聞》報導，一名來自高崎市的1歲男童9月25日與家人一同前往群馬野生動物園遊玩，然而當天上午11時左右卻被園區內的8歲母水豚撞倒，並攻擊背部。雖然男童被咬後沒有出血，但背上明顯留有啃咬過的齒痕。據園方表示，攻擊人的水豚名為「Pino（ピノ）」長約80公分、體重40公斤。

▲園方已取消水豚的觸摸體驗。（圖／群馬サファリパーク）



咬人意外發生後，僅僅過了2天，同一頭水豚又發生攻擊事件。一名6歲女童和家人一同在園區內以青草餵食水豚，當時Pino卻突然用兩腳站立，隨後攻擊女童。女童當場出血，並且被送往醫院治療，而她的左耳到後腦杓一共被縫了9針。

群馬野生動物園2011年開始飼養水豚，截至目前為止園內已有9頭水豚，並從2015年開始開放部分動物與遊客互動，但並未安排工作人員在旁協助或查看情況，而飼育員平時除了餵食與清潔外，也不會在場。在1歲男童遭到攻擊後，園方才開始安排工作人員在一旁觀察情形，但是9月27日當天，值班的工作人員因為要打掃其他園區，因此暫時離開現場，怎知卻又再度發生水豚傷人事件。

事發後園方已將Pino隔離，並在10月1日起停止另外3頭水豚的觸摸體驗。警方則在10月5日投入調查。園長北村昭二表示，「水豚的上顎與下顎都有銳利的牙齒，雖然可能是因為發情期才比較興奮，但以前從未發生類似事件，動物園卻因此怠惰，而沒有安排飼育員在旁觀察，十分抱歉。」

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