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男沒死就被裝進屍袋　醫生下刀發現屍體流鮮血「睜開眼睛」嚇壞

▲▼解剖，法醫，屍體,顯圖。（圖／視覺中國）

▲醫生下刀時意外發現患者可能沒死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲珀斯發生一起誇張案件，一名55歲男子在醫院接受治療時被護士認為死亡，在沒有給予死亡證明的情況下就把他裝進屍袋送到太平間，結果醫生要開膛取出待捐贈器官時，發現屍體竟然流出新鮮血液，還睜開眼睛看著他，把他給嚇了一跳。

事件發生在珀斯西南部的羅金漢總醫院(Rockingham General Hospital)，這名55歲男子在該醫院接受安寧緩和醫療，上月5日晚間卻在沒有死亡證明的情況下被裝入屍袋，由於他是器官捐贈者，隔天醫生前來開刀要取走待捐贈器官時，意外發現他可能還活著。

醫生在給驗屍官的報告中寫道，他發現病人手臂的傷口中流出新鮮血液，四肢也從原本放置的位置移動，眼睛還是睜開的，「從傷口的血液、手臂位置和眼部等跡象，我認為與一般會送到太平間的人不太一樣」。

醫院工作人員表示，這名男子從病房被送到太平間時，眼睛是閉上的，身上穿著乾淨的病人袍，後來被登記死亡時間為9月6日，然而家屬注意到，男子明明是5日被宣告死亡，死亡時間卻是6日，懷疑男子被送到太平間時可能還活著。

醫生面對家屬質疑，決定把案件通報醫院。誇張事件引發政界人士批評，「竟然發生這種醫療失誤，真是可怕與不可原諒」、「這些指控令人不安，當局需要進行徹底且透明的調查」。

國家驗屍官辦公室發言人表示，死因裁判法庭10月3日開始調查本案，由於案件正在調查中，法院將不會對外公開相關案情。

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