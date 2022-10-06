男大生找15歲少女聊色！直呼「想榨乾」丟裸體自慰照　對話全曝光

▲男大生找未成年少女聊色，還傳誦多張裸露下體照。（圖／翻攝自Facebook／Utar Confessions）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞有一名未成年少女，在網路上認識一名男大生，兩人開始在網路上瘋狂聊色，男子還傳了多張下體照和自慰影片給少女，甚至想約少女開房間，甚至還問「可以無套嗎？」最後被少女的阿姨發現，男大生也嚇得立刻認錯道歉。

根據《中國報》報導，大馬一名21歲男大生在網路上認識一名15歲少女，兩人透過Instagram開始聊天，但內容尺度非常大，對話相當露骨，男生不斷傳下體照和自慰影片給少女，甚至要求少女也拍裸照給他。

▲兩人對話內容相當露骨。（圖／翻攝自Facebook／Utar Confessions）



除此之外，男生也多次用「小可愛」稱呼少女，並傳送各種性暗示強烈的訊息，例如「我絕對能滿足你」、「可以當穩定的炮友嗎」、「想被你榨乾」、「可以跟你x超過兩個小時」等，甚至多次要求少女跟他到飯店開房間。

▲男大生被少女家長發現後拼命道歉。（圖／翻攝自Facebook／Utar Confessions）



結果少女的阿姨意外發現此事，立刻傳訊息質問男大生，而少女的父母知道此事後，也透過訊息跟男生對質，結果男大生嚇得立刻道歉，還說自己生活過得非常悽慘，自己是一時糊塗才會這樣做。

少女的父親也表示，女兒白天上課補習，晚上就會跟父母一起在家，所幸如此對方才沒有成功將女兒約出去，「大家一定要多多關注自己的兒女，目前已經跟女兒聊天和教育了，發生這種事實在痛心。」

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