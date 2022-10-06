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阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

▲▼美國鬥牛犬,American Bulldog,示意圖。（圖／CFP）

▲女子在家中被5隻美國鬥牛犬咬死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國利物浦發生惡犬咬死人事件，65歲女子鄧恩(Ann Dunn)準備要去接放學孫子時人突然失蹤，學校因為男童沒人來認領通報，意外發現鄧恩在家中被5隻美國鬥牛犬(American Bulldog)攻擊咬死。目前警方已逮捕一名男子到案。

事件3日發生在鄧恩位於利物浦沃克斯豪爾(Vauxhall)家中，鄰居表示，鄧恩本來準備要出門接放學的孫子，然而卻遲遲沒有出現，學校覺得奇怪通知家人，才發現她遭到攻擊，「她進去放下身上物品時，狗突然攻擊了她，她試圖想把門關上，可是不小心摔倒」。

默西賽德郡 (Merseyside)警方表示，他們在鄧恩家中發現5隻美國鬥牛犬，並依擁有危險失控犬的罪名逮捕一名31歲男子，涉案的5隻美國鬥牛犬則全數被安樂死。當地媒體指出，鄧恩疑似在家中飼養鬥牛犬在網路上販售。

鄧恩被狗群咬死的消息傳出後，在當地社區引發騷動。一名女居民表示，她認識鄧恩一家人很多年，但完全不知道對方家有養狗。另一名女鄰居則表示，她在當地住了30多年，注意到近年來愈來愈多人喜歡飼養凶狠犬種，讓她走在社區時常會擔心自身安危。

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