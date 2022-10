阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

▲女子在家中被5隻美國鬥牛犬咬死。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國利物浦發生惡犬咬死人事件,65歲女子鄧恩(Ann Dunn)準備要去接放學孫子時人突然失蹤,學校因為男童沒人來認領通報,意外發現鄧恩在家中被5隻美國鬥牛犬(American Bulldog)攻擊咬死。目前警方已逮捕一名男子到案。

事件3日發生在鄧恩位於利物浦沃克斯豪爾(Vauxhall)家中,鄰居表示,鄧恩本來準備要出門接放學的孫子,然而卻遲遲沒有出現,學校覺得奇怪通知家人,才發現她遭到攻擊,「她進去放下身上物品時,狗突然攻擊了她,她試圖想把門關上,可是不小心摔倒」。

The Government should urgently ban the breeding of American bulldogs after the death of Ann Dunn (65) in Liverpool, says animal charity Peta.

Ann was attacked at home in Kirkdale by five American bulldogs who've now been put down. More @BBCNWT at 6.30 pm: https://t.co/i4LFMuHFpd pic.twitter.com/bbrfpsUcmm