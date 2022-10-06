明星教授「上課教太難」遭開除！學生成績爛炸　崩潰連署抗議

▲美國知名有機化學教授瓊斯（Dr Maitland Jones Jr）（圖／翻攝Princeton University）

記者吳美依／綜合外電報導

美國知名有機化學教授瓊斯（Dr Maitland Jones Jr）慘遭紐約大學開除，因為他被一群學生連署抗議「課程太困難」，導致大批學生停修，留下來的人分數也非常難看。儘管請願書並未提及任何處分，校方卻大刀闊斧解雇瓊斯，引發教職員不滿。

綜合外媒報導，84歲的瓊斯曾是普林斯頓大學明星師資，撰有一本有機化學教科書，至今已出版第5刷。學生們在連署書寫道，「一堂課成績如此之低、停修率如此之高，未把學生的學習和福祉放在第一位，也反映出化學系及整體機構的糟糕形象。」據悉，在本學期第二次期中考，學生平均成績僅30幾分。

儘管瓊斯為課程辯護，同事們也站出來說話，他仍於8月被通知終止聘僱合約，因為「未能達到我們對教職員的要求」。校方解釋，多名學生抱怨瓊斯的教學態度「不屑、毫無回應、高傲且評分方式不透明」，教學評鑑也是「迄今為止最差勁的，不只在化學系，在本大學所有學士班的科學課程也是如此。」

▲學生不滿課程太難、考試成績太低，因此連署抗議，但未要求大學解雇教授。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



有機化學是所有醫科生必修的關鍵基礎課程，因此不少人認為，絕對有必要嚴格把關。《紐約時報》指出，學生們之所以抗議，是因為擔心「得不到進入醫學院所需要的分數」。

化學教授亞羅拉（Paramjit Arora）指控，校方「想要對學校有正面評價的快樂學生，如此一來才有更多人申請，《美國新聞與全球報導》的全球大學排名也會不斷上升。」助教本斯利曼（Zacharia Benslimane）也致信校方指出，學生請願是不滿考試成績，而非遭受不公平待遇。

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