66童喝「印度感冒糖漿」急性腎衰竭死亡！世衛化驗：含毒量超標

▲印度藥廠Maiden Pharmaceuticals所生產的4款感冒糖漿被驗出含有二甘醇與乙二醇。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

世界衛生組織5日對印度製藥公司「Maiden Pharmaceuticals」製造的4款感冒與咳嗽糖漿發出警告，因為截至目前為止，光是在西非國家甘比亞，就有至少66名兒童疑似因為服用這4款感冒糖漿而導致死亡。世界衛生組織化驗產品樣本後發現，出問題的糖漿內含二甘醇、乙二醇等「不應該出現」且可能導致急性腎損傷的成分。

根據《路透社》報導，甘比亞連續有66名兒童陸續出現腎臟問題並死亡，當地衛生部驚覺有異，因此在7月緊急發出警報，投入調查。而調查人員則發現，相關死亡案例疑似與印度藥廠Maiden Pharmaceuticals所研發製造的4款感冒糖漿有關。

調查報告指出，有數十名5個月至4歲的兒童在服用該廠牌感冒糖漿的3至5天後發病，其中至少28人引發急性腎衰竭死亡，而甘比亞衛生部也緊急要求醫院停用該廠牌藥物。

世界衛生組織接獲通報後，針對產品樣本進行化驗，赫然發現這4款感冒糖漿內含有二甘醇與乙二醇，且含量「不可被接受」。這2種物質皆對人體有毒，會造成腹痛、嘔吐、腹瀉、排尿困難以及頭痛等症狀，嚴重者還有可能導致急性腎衰竭，甚至死亡。

世衛要求印度的藥品監管機構下架Maiden Pharmaceuticals的產品，而根據世衛所取得的資料，出問題的藥品目前僅出口至甘比亞，但無法確定是否已通過非正規市場或是走私手段銷往其他地方。據悉，儘管甘比亞當局已下令禁用Maiden Pharmaceuticals的藥品，但仍有部分私人診所與醫院仍在販售該廠牌的感冒糖漿。

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