俄軍酷刑室發現「大量假牙」　驚悚照瘋傳！烏克蘭牙醫喊：我的啦

烏克蘭軍隊近日在東部及南部戰線收復多座村莊,卻在東北部大城哈爾科夫發現一個據稱為俄軍「酷刑室」的房間,還找到一個裝滿假牙的盒子,疑似是從刑求對象口中拔下。但德國媒體實地採訪披露,這盒假牙其實是來自當地唯一一名牙醫。

哈爾科夫地區國家警察調查部門負責人波爾維諾夫(Serhiy Bolvinov)4日發文聲稱,在哈爾科夫東北部小鎮皮斯基拉德奇夫斯基(Pisky-Radkivski)發現一間酷刑室,找到防毒面具、大量假牙等物品。據當地居民說法,裡頭曾關押平民、反恐士兵及烏軍戰俘,經常傳出尖叫聲。

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

