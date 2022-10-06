俄軍酷刑室發現「大量假牙」　驚悚照瘋傳！烏克蘭牙醫喊：我的啦

▲ 烏克蘭在曾被俄軍佔領的小鎮發現酷刑拷問的痕跡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍隊近日在東部及南部戰線收復多座村莊，卻在東北部大城哈爾科夫發現一個據稱為俄軍「酷刑室」的房間，還找到一個裝滿假牙的盒子，疑似是從刑求對象口中拔下。但德國媒體實地採訪披露，這盒假牙其實是來自當地唯一一名牙醫。

哈爾科夫地區國家警察調查部門負責人波爾維諾夫（Serhiy Bolvinov）4日發文聲稱，在哈爾科夫東北部小鎮皮斯基拉德奇夫斯基（Pisky-Radkivski）發現一間酷刑室，找到防毒面具、大量假牙等物品。據當地居民說法，裡頭曾關押平民、反恐士兵及烏軍戰俘，經常傳出尖叫聲。

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

烏克蘭國防部5日也在推特發文，「皮斯基拉德奇夫斯基一間酷刑室」，並貼出防毒面具和假牙照片，稱受害者被戴上防毒面具，蓋上破布後遭活埋，「一個迷你奧斯威辛納粹集中營」。推文透過媒體擴瘋傳，假牙是酷刑拷問而來的說法隨之擴散，引發恐懼。

但德媒《畫報》記者實際走訪這座剛被解放的村莊，從居民口中得知這裡確實曾上演俄軍酷刑，假牙卻不是來自受害者，而是當地牙醫的患者。

60歲牙醫謝爾蓋（Sergey）受訪表示，這些牙齒看起來就是他被洗劫一空的收藏，「我是這裡唯一的牙醫，所以如果假牙在這裡被發現，那一定是我的。」他猜測，俄軍以為盒子裡裝的是金牙，才會偷走並用來嚇唬居民，但這些假牙實際上是不鏽鋼材質。

謝爾蓋也強調，假牙絕對不是從死人身上拔下，而是來自他多年來治療的無數患者，拔牙是因為口腔狀況已經很糟糕，「我30年來拔了數萬顆牙，這只是其中一小部分，有時一天會拔5到8顆。」

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