羅志祥鄰居有眼光！昔收「文心AIT」賠售戶　4年賺1534萬出場

▲內湖豪宅「文心AIT」為金湖路、星雲街周邊少見大坪數豪宅規劃社區。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

內湖金湖路由於美國在台協會AIT進駐，周邊社區行情持續看漲。其中，有藝人羅志祥等名人入住的豪宅「文心AIT」，8月底再傳新交易，11樓戶以總價9800萬元成交，過去2018年該戶以8266萬元取得，換算4年大賺1534萬元出場。

《地產詹哥老實說》EP92／30歲不靠爸「以小換大」入手千萬房 她曝最大功臣是毛小孩

根據台北地政雲，「文心AIT」11樓戶8月底交易，總價為9800萬元，總坪數115.73坪，扣除車位交易單價為102.4萬元，屋齡10年。過去該戶於2018年5時，總價為8266萬元，換算持有4年大賺1534萬元出場。根據地籍謄本，該戶目前為同樣住在內湖的陳姓自然人所有，過去為馮姓、林姓自然人持有。

中信房屋內湖AIT加盟店長張家健表示，該社區成交行情約在9字頭破百萬元之間，過去在2018年左右，當時有建商餘屋出清，因此成交行情被低估，當時普遍社區行情較為低迷，甚至傳出有破千萬賠售的戶別，例如此戶過去2014年6月取得時總價為9630萬元，但在2018年換手總價為8266萬元，也就是說第一手屋主是大賠1364萬元出場，而近期隨著房市大盤走向，價格陸續補漲回來。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，「文心AIT」當年預售時，B棟17樓樓中樓戶創下最高單價達134.7萬，不過房地合一上路後，房市一度降溫，2017~2019年文心AIT價格下修至8字頭，直到近年房價升溫，高樓層單價回到百萬水準。而最新交易11樓戶第一手持有預售單價也破百萬，2018年賠售1364萬，而今屋主拆算車位後單價102.4萬，重回百萬身價，持有4年後賺1534萬出場，置產時機成為獲利最大關鍵。

▼美國在台協會AIT進駐內湖，使得周邊社區行情也持續看漲。（圖／記者賴志昶攝）

近期在AIT周邊社區，轉手賺錢的不僅有這戶。根據實價，「元利榮耀世紀」14樓戶總坪數59.08坪，屋齡16年，4月以總價5050萬元成交，扣除車位單價為95.65萬元；過去該戶2012年8月購入時，總價為4350萬元，換算該戶持有10年，轉手帳面賺得700萬元。

21世紀不動產內湖碧湖加盟店店東李忠郎指出，「元利榮耀世紀」為宮廷式建築規劃，有2~4房產品規劃，由於戶數多，且產品多樣化，因此在市場上釋出較多，且單價落差較大，近期價格約在85~95萬元。而該戶會帳面賺得700萬元，主因是過去取得為房市相對低點，且持有時間拉長，因此有不少獲利空間。

《地產詹哥老實說》EP92／30歲不靠爸「以小換大」入手千萬房 她曝最大功臣是毛小孩