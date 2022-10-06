俄4架戰機侵犯波蘭、瑞典領空　義大利「歐洲颱風」緊急升空驅離

▲ 俄機闖入歐洲空域，義大利戰機升空驅離。（圖／翻攝自自義大利空軍推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯與西方關係高度緊張之際，4架俄國戰機5日闖入波蘭及瑞典空域，正在波蘭參與北約任務的義大利戰機緊急升空攔截，將俄機驅離，義大利空軍也證實消息並公布照片。

波蘭空軍5日表示，在該國參加北約空中警戒（Air Policing）任務的義大利戰機攔截進入波蘭領空的俄國飛機。義大利空軍也在推特證實，4架俄國戰機接連闖入波蘭及瑞典領空，在飛航情報區內國際水域上空飛行，在波蘭的義大利空軍歐洲颱風戰機緊急升空攔截，迫使俄機返回俄國加里寧格勒領空。

#Scramble, another immediate take-off for the #ItalianAirForce #Eurofighters engaged in Air Policing activities in Poland to intercept 4 Russian fighters after they had entered first Polish then Swedish airspace, before being forced to return to Kaliningrad airspace pic.twitter.com/Piy7YUIE2g — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 5, 2022

北約發言人艾切勞布（Matthias Eichenlaub）向《新聞周刊》表示，確實有義大利飛機被派往北約在波羅的海地區的空中警戒任務，且該地區的北約飛機「經常攔截不遵守國際航空安全規則的俄國軍機」。

義大利空軍9月下旬也公布2起有關俄國戰機的類似事件，但俄國軍方宣稱，俄機完全依照中立水域領空國際規則飛行。

烏俄戰爭持續逾7個月，俄國與烏克蘭及西方關係在烏軍反攻有成之下愈趨緊張，總統普丁更放話以「一切手段」保衛領土，暗示動用核武。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上周對烏軍奪回失土的努力表示支持，「烏克蘭當然有權重新奪回目前被俄軍佔領的領土，這就是我們援助他們的原因，讓他們可以自衛，可以繼續解放領土」，同時強調北約不會成為核訛詐（nuclear blackmail）和俄國報復的受害者。

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