俄4架戰機侵犯波蘭、瑞典領空　義大利「歐洲颱風」緊急升空驅離

▲ 俄機闖入歐洲空域,義大利戰機升空驅離。(圖/翻攝自自義大利空軍推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯與西方關係高度緊張之際,4架俄國戰機5日闖入波蘭及瑞典空域,正在波蘭參與北約任務的義大利戰機緊急升空攔截,將俄機驅離,義大利空軍也證實消息並公布照片。

波蘭空軍5日表示,在該國參加北約空中警戒(Air Policing)任務的義大利戰機攔截進入波蘭領空的俄國飛機。義大利空軍也在推特證實,4架俄國戰機接連闖入波蘭及瑞典領空,在飛航情報區內國際水域上空飛行,在波蘭的義大利空軍歐洲颱風戰機緊急升空攔截,迫使俄機返回俄國加里寧格勒領空。

#Scramble, another immediate take-off for the #ItalianAirForce #Eurofighters engaged in Air Policing activities in Poland to intercept 4 Russian fighters after they had entered first Polish then Swedish airspace, before being forced to return to Kaliningrad airspace pic.twitter.com/Piy7YUIE2g