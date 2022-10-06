美國女軍官鉅款卡海關　阿北3次匯款33萬幫忙...還想再給第4次

▲潘姓老翁到銀行要第4次滙款給詐騙集團。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲潘姓老翁在網路認識一名美國女軍官，雙方相談甚歡，女軍官表示要寄一個箱子內有美金170萬及文件要給男子，需要繳交運費海關才能放行，潘翁不疑有他，1週內前後3次共匯出33萬餘元，5日又要再匯款34萬8千元被行員發覺異常，通知員警到場及時攔阻勸說，潘翁這才恍然大悟被騙，配合員警將帳號列為警示帳戶。

▲▼員警連忙趕到阻詐，並詳細解說終讓潘男放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

潘姓老翁2個月前於網路上認識1名自稱美國女軍官，每天都用中文傳LINE給潘男噓寒問暖，頻頻獻殷勤。女軍官說近日寄出跨國包裹給潘男裡面有美金170萬元、重要文件，卻遭印尼海關查扣，需要匯款繳交運費，潘姓老翁1週內陸續匯出次約新台幣33萬餘元。但女軍官再謊稱有匯差，需再匯新台幣34萬8千元仍表示遭扣押的包裹才可以解除寄出。

潘男不疑有詐，昨日再到龜山區復興一路某銀行匯款，行員關心提問才發現老先生疑似遭詐騙，通知大華派出所員警到場處理，潘姓老翁向警員表示美國女軍官寄一個包裹給他，包裹在海關扣押，必須先代付運費，員警聽到「女軍官、包裹、卡海關及幫忙付運費」等關鍵字，馬上告訴潘翁這是詐騙，詳細解說後，潘男才恍然大悟，保住僅存的34萬8千元，同時協助警方將該帳戶列為警示帳戶。