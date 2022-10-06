玩水上摩托車「竟裝人工肛門」　22歲嫩妹慘摔！下體撞爆噴血

▲澳洲的水上摩托車事故比過去更頻繁發生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名22歲女子乘坐水上摩托車時，駕駛無預警加速，導致她在後座不慎滑跤、整個人往後摔，機身部位正好卡在雙腿之間、重擊會陰部，不僅當場爆血，甚至肛門嚴重撕裂，必須裝上腸造口，也就是俗稱的人工肛門，直至傷口癒合。這起罕見病例被發表在期刊《創傷病例報告》（Trauma Case Reports）。

患者緊急送醫後，被發現尾椎骨至肛門口出現長達2英吋（5公分）的傷口，進一步掃描檢查結果顯示，括約肌和直腸內壁都被撕裂，經過緊急手術縫合，仍須使用結腸造口袋。幸好12周後，她已經完全康復，如今正在等待接受腸造口手術。

▲患者括約肌和直腸內壁都被撕裂。（圖／翻攝Trauma Case Reports）

醫療團隊指出，該傷患遭受的嚴重肛門直腸傷勢「不常見」，但通常發生在高速水上摩托車事故中。事實上，類似案例在澳洲越來越常見，去年一名維多利亞州21歲女子也從水上摩托車摔落，車速激起的高速水柱直接衝擊肛門，導致嚴重腸道問題。多起相關案例顯示，當事人遭受的傷勢「都與高壓水流射到會陰的氣壓性傷害有關」。