男友玩遊戲偷吃女玩家　女發現是「20歲親妹」崩潰匕首插心殺人

▲女意外發現男友利用打電動，和她親妹妹外遇。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

佛州21歲女子法蒂哈(Fatiha Marzan)發現男友玩線上遊戲時，竟然偷用遊戲與一名女子聊天，且調情的對象是與她同房間的20歲妹妹賽瑪(Sayma)，雙重背叛讓她上網買了一把匕首，趁妹妹睡著時把刀刺入心臟殺人。

21歲女子法蒂哈上月26日凌晨4時30分，在位於奧蘭多(Orlando)的家中亂刀捅死20歲妹妹賽瑪。她被捕後表示，和男友相戀5年多，近來發現男友竟然透過遊戲Valorant一直和妹妹互傳曖昧訊息，甚至還看到男友傳訊說他已經愛上對方的字眼，讓她崩潰無法接受。

#BREAKING - #Orlando-area woman told officials she fatally stabbed her younger sister in the heart Sept 26 for flirting with her boyfriend, a new report says. Fatiha Marzan, 21, is charged with 1st-degree murder in the death of Sayma Marzan, 20. #news13orange @mynews13 pic.twitter.com/xcCjB7vvts — Kevin P. Connolly (@KevinPConnolly_) October 3, 2022

法蒂哈表示，由於她和妹妹同房間，時常可以看到對方正在和男友傳訊息，她受不了攤牌，對方卻完全不尊重她，才會上網訂購匕首並藏在櫥櫃中，等到全家都睡著時，用刀把妹妹捅死。

法蒂哈表示，犯案後她本來想輕生，但在家人的勸說下打消念頭，後來主動報案自首，警方到場發現受害者已經死亡，指控一級謀殺罪關押在橘郡(Orange County)監獄中候審。