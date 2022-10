男友玩遊戲偷吃女玩家　女發現是「20歲親妹」崩潰匕首插心殺人

▲女意外發現男友利用打電動,和她親妹妹外遇。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

佛州21歲女子法蒂哈(Fatiha Marzan)發現男友玩線上遊戲時,竟然偷用遊戲與一名女子聊天,且調情的對象是與她同房間的20歲妹妹賽瑪(Sayma),雙重背叛讓她上網買了一把匕首,趁妹妹睡著時把刀刺入心臟殺人。

21歲女子法蒂哈上月26日凌晨4時30分,在位於奧蘭多(Orlando)的家中亂刀捅死20歲妹妹賽瑪。她被捕後表示,和男友相戀5年多,近來發現男友竟然透過遊戲Valorant一直和妹妹互傳曖昧訊息,甚至還看到男友傳訊說他已經愛上對方的字眼,讓她崩潰無法接受。

#BREAKING - #Orlando-area woman told officials she fatally stabbed her younger sister in the heart Sept 26 for flirting with her boyfriend, a new report says. Fatiha Marzan, 21, is charged with 1st-degree murder in the death of Sayma Marzan, 20. #news13orange @mynews13 pic.twitter.com/xcCjB7vvts