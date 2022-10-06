最新衛星影像曝光！俄核潛艦出沒　可搭載「末日魚雷」爆核試隱憂

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

最新衛星影像顯示，俄羅斯核子動力潛艦「別爾哥羅德號」（Belgorod）離開白海基地後，9月下旬出現在俄羅斯北方海域，加上北約曾警告該核潛艦可能將測試有「末日魚雷」之稱的「海神號」水下核動力無人機，引發外界對於總統普丁計畫進行核測試的擔憂。

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated.

Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic. ????????

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn — Naval News (@navalnewscom) October 5, 2022

Naval News報導，俄羅斯核潛艦「別爾哥羅德號」早在數週就已駛離俄羅斯北方艦隊重要基地所在地北德文斯克（Severodvinsk）。依據最新拍攝到的衛星影像，別爾哥羅德號9月22日出現在俄羅斯科拉半島北部的巴倫支海（Barents Sea），直到9月27日都還在該區域。

New satellite images show Russia's Poseidon nuke-carrying 600ft submarine Belgorod lurking in the Arctic https://t.co/OLYqb4ULOo — Daily Mail Online (@MailOnline) October 5, 2022

別爾哥羅德號長約178公尺、寬約15公尺，重達約3萬噸。北約先前警告，別爾哥羅德號可能前往喀拉海（Kara Sea），測試有「末日魚雷」之稱的「海神號」（Poseidon）水下核動力無人機。據稱海神號引爆前能在水下飛行很長一段距離，爆炸威力足以掀起高達1600英尺（約487公尺）的核海嘯，淹沒沿海城市且帶來幅射。

▲別爾哥羅德號2019年下水，並於2022年7月8日正式服役。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

每日郵報引述分析指出，俄羅斯測試海神號並非不可能的事情，這很有可能是為了測試武器系統，或是進行帶有政治意味的演示。

另據新聞週刊報導，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）透露，普丁早在今年5月就開始執行秘密動員，因為當時的俄軍未如克里姆林宮預期那般快速擊敗烏軍。這也意味著，早在普丁正式下達局部動員令徵召30萬預備役大軍之前，就已密謀動員俄羅斯人民。

據俄羅斯獨立媒體消息，自普丁9月21日宣布局部動員令以來，已有35.5萬人逃離出境，其中20多萬人前往鄰國哈薩克。

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