最新衛星影像曝光！俄核潛艦出沒　可搭載「末日魚雷」爆核試隱憂

▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

最新衛星影像顯示,俄羅斯核子動力潛艦「別爾哥羅德號」(Belgorod)離開白海基地後,9月下旬出現在俄羅斯北方海域,加上北約曾警告該核潛艦可能將測試有「末日魚雷」之稱的「海神號」水下核動力無人機,引發外界對於總統普丁計畫進行核測試的擔憂。

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated.

Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic. ????????

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn