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北韓今在新地點射彈　疑「不規則軌跡」飛行！尹錫悅將熱線岸田

▲▼北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社）

▲ 北韓先前於平安北道義州郡試射KN-23（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓4日才試射中程彈道飛彈，今（6日）晨又射出2枚短程飛彈，不僅試射地點和以往不同，其中一枚似乎還以不規則軌跡飛行。面對平壤頻繁挑釁，南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄預計下午進行通話，討論相關安保問題，尹錫悅也強調將以韓美日安保合作確保國民安全。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，北韓6日清晨約6時1分（台灣5時1分）自平壤三石一帶朝東海發射2枚短程彈道飛彈，第一枚飛行距離約350公里，最大高度約80公里，極速5馬赫，第二枚飛行距離約800公里，最大高度約60公里，極速6馬赫。韓軍根據飛彈軌跡判斷，第一枚應為超大型多管火箭炮（KN-25），第二枚則是北韓版「伊斯坎德爾」（KN-23）。

這是北韓今年第22次試射彈道飛彈，也是尹錫悅上任後的第10次，另射出2枚巡弋飛彈。值得注意的是，北韓過去在平壤射彈主要使用順安機場，6日卻是首次在三石一帶試射。三石區位於平壤市中心大城區東北方的大同江西岸，韓美當局正對該區域進行精密分析。

根據《每日新聞》，日本防衛大臣濱田靖一指出，北韓今晨6時發射2枚飛彈，約間隔15分鐘，均落在日本專屬經濟海域（EEZ）以外，但第二枚飛彈可能「以不規則軌道飛行」。

日本防衛省推測，第一枚飛彈最大高度約100公里，飛行距離約350公里，第二枚高度約50公里，飛行約800公里。濱田指責，北韓9月底以來短時間內連續6次挑釁，單方面升級行動，「絕對不能容忍」，強調將與有關國家緊密合作應對。

尹錫悅今早則對此指出，北韓再度試射2枚短程彈道飛彈，4日也射出射程涵蓋關島且飛越日本的中程彈道飛彈，「關島是朝鮮半島有事時，美軍將部署的戰略資產所在地」，而北韓此舉就是為打擊這些資產，強調政府將以韓美同盟及韓美日安保合作為基礎，確保國民生命與安全。

尹錫悅預計6日下午與岸田文雄通話，外界推測將討論北韓挑釁及相關安保問題。岸田文雄則在北韓射彈後表示，無法容忍北韓行為，已下令全力蒐集及分析數據，公布正確資訊。

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