女網紅健身拍「性感搖臀片」　6年會員沒了！怨業者太保守

記者黃翊婷／綜合報導

國外一名熱愛健身的女網紅經常在Instagram分享性感美照或健身時的影片，但她日前抱怨，被已經光顧長達6年的健身房踢出會員，只因為她在健身時拍攝性感影片被認為是不雅的。

▲拉森經常分享健身時的美照或影片。（圖／翻攝自Instagram／shortyshirls，下同。）

根據《The Scottish Sun》報導，拉森（Shirls Larson）聲稱自己在家鄉某間健身房運動了6年，沒想到近日突然被終止會員資格，只因為她在健身房內拍攝性感照片和影片，業者認為這是不雅的行為，而且還有其他顧客也「被迫」入鏡。

▲拉森認為業者不應該將她的「性感」認定為不雅，這樣很不尊重人。

拉森表示，得知這個消息之後真的感到非常生氣，她自認個性自由奔放、友善，也懂得尊重他人，所以希望大家也要懂得尊重其他人的穿衣自由，不能光憑外表來評斷一個人；此外，她也為小鎮的保守感到失望，目前則正在尋找新的健身房。

消息傳開後，拉森的粉絲在推特、Instagram留言為她加油打氣，「我很抱歉，妳因為性感而受到歧視」、「健身房應該付宣傳費給妳」、「不懂他們為什麼不想要免費的廣告」。不過，也有部分網友提出不同意見，認為拉森在拍攝影片之前應該先取得業者同意，避免後續爭議。