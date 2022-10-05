柬埔寨：674名中國公民涉違法等待驅逐出境

▲柬埔寨正準備遣返674明中國公民。圖為柬埔寨2017年遣送因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

柬埔寨移民總局指出，當前有920名外國人正在移民遣返中心等待被驅逐出境，其中包括674名中國公民。據報導，柬國當局近期共抓捕53名販賣人口的涉案人員，其中49人來自中國與台灣。

柬中時報今天報導，移民總局報告指出，今年前9個月，已有1450名外國人被驅逐出境。他們分別來自32個國家和地區，其中包括390名中國公民。他們在柬從事電信詐騙等違法犯罪活動。

去年全年，共有3594名外國人被驅逐出境，多數是越南公民，其中也包括266名中國公民。

柬埔寨內政部報告指出，柬國副總理蘇慶求助管道自開通以來，截至10月3日，已接獲402宗求助個案，涉及人數達976人（來自11個國家和地區），其中485人已獲救。

報告指出，在解救行動中，警方抓捕了53名涉案人員，其中49人來自中國大陸和台灣，4人來自越南。他們涉嫌販賣人口等違法犯罪。

報導引述柬埔寨總理洪森表示，最近數月，柬埔寨政府和當局卯足幹勁，全力開展打擊人口販運、非法賭博、毒品等違法犯罪工作。

洪森還表示，「在求助的數千名外國人中，只有數百人是人口販運受害者」。

柬埔寨旅遊部報告指出，今年前8月，來自台灣的入境人數達1.4萬人次，比去年同期的2069人次，增長6倍。其中8月份有2419人次台灣人入境，7月份則有3248人次。

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