帛琉總統訪台　蔡總統6日隆重軍禮迎賓

▲帛琉總統惠恕仁將到台灣進行訪問 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

總統府發言人張惇涵今天說，太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應台灣政府邀請，將於晚間率訪問團抵台進行國是訪問，總統蔡英文明天上午將以隆重軍禮迎接訪團，雙方並將就兩國共同合作及關切議題深入交換意見。

總統府晚間發布新聞稿表示，蔡總統代表政府及人民，誠摯歡迎惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團訪問台灣。

張惇涵指出，蔡總統將在明天上午以隆重軍禮迎接訪團，雙方並將就兩國共同合作及關切議題，進行會晤深入交換意見；同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。惠恕仁也將出席於10月7日舉行的「玉山論壇」（2022 Yushan Forum），發表專題演說。

張惇涵表示，台灣與帛琉自1999年建交以來，兩國長期在公衛醫療、文化、體育、農漁業技術、觀光以及災防、司法等重要領域緊密合作。帛琉更長期在國際場域為台灣的國際參與發聲，惠恕仁多次在聯合國大會等重要國際場合，大力支持台灣有意義參與諸如世界衛生大會（WHA）、聯合國海洋大會（UNOC）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

張惇涵表示，台灣與帛琉不僅同為海洋國家，彼此更是印太區域的堅實盟邦。期盼透過此行，持續拓展兩國合作關係、增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，共同為全球民主韌性及印太區域的自由與開放，貢獻海洋民主的力量。

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