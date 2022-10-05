莫德納次世代疫苗「18歲以上可打」　北市明起開放預約！

▲指揮中心今宣布莫德納次世代疫苗擴大接種對象。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今 （5）日公布，10月11日起擴大納入18至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，台北市衛生局今表示，第32期新冠肺炎疫苗接種預約平台明（6）日起新增莫德納次世代雙價疫苗預約年齡為18歲以上，可選擇劑次別分別為第3、4劑（追加劑、第2次追加劑），預約日期至10月7日（星期五上午9時至晚上9時）止。

台北市衛生局疾病管制科紀玉秋專門委員表示，要預約接種次世代疫苗民眾，記得與前一劑（含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等）接種間隔至少12週以上，曾經確診的民眾也須間隔3個月。

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莫德納次世代雙價疫苗已在9月24日起開打，提供符合接種對象作為追加劑接種，截至10月4日止，北市共計接種服務2萬9,510人。指揮中心今公布，自111年10月11日起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，現階段國內核准接種莫德納次世代雙價疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳的免疫反應。

北市衛生局也呼籲，本土疫情仍屬於高原期，目前已開放第一階段及第二階段對象接種，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險，而18～49歲民眾可於明日在北市預約平台預約接種。

衛生局提醒，預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。北市合約醫院仍有開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息。

