絕頂升天了！新婚夫婦開房激戰2天　「血管爆裂」雙雙暴斃慘死

▲新婚夫妻服用大量壯陽藥與興奮劑助性，導致雙雙暴斃。（示意圖。翻自ec.sod.co.jp）

圖文／鏡週刊

印尼一對新婚夫婦，到中爪哇省訂了一間套房度蜜月，卻因為遲遲未退房，讓飯店人員驚覺不對勁，打開房門一看，兩人竟陳屍在房間裡。警方初步研判，這對夫妻應是服用大量壯陽藥與興奮劑，享受激情「炮戰」卻導致兩人體力不支，雙雙暴斃。

據馬來西亞《中國報》與《都市報》報導，死者是一名30歲男子與一名27歲妻子，兩人在幾周前才結婚，這對新婚夫婦在上周六入住該間酒店享受蜜月，隨後更向服務人員要求延長住宿至周日下午4時。不過就在本周一，飯店人員發現這對新婚夫婦遲遲未退房，認為狀況不太對，於是前去查房，這時才驚見兩人雙雙陳屍在床上。

▲▼兩人開心度蜜月卻悲劇收場。（翻自hmetro.com.my）

飯店人員隨即報警處理，警方從現場狀況研判，初步排除他殺，兩人身上也沒有暴力毆打的痕跡，但警方發現，現場有壯陽藥和興奮劑的包裝盒與罐子。警方進一步調查指出，這對夫妻在事發前服用過量壯陽藥與興奮劑，導致兩人心跳加速且血管爆裂，最後不幸暴斃身亡。

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