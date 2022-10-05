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夫妻蜜月激戰　吞整罐「強效壯陽藥」陳屍酒店！新婚5天雙雙身亡

▲▼ 印尼一對新婚夫妻開心度蜜月卻雙雙身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 印尼一對新婚夫妻開心度蜜月卻雙雙身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼中爪哇省發生一起悲劇，一對年輕的新婚夫妻到酒店開房間度蜜月，2天後卻被發現全裸陳屍房間內，原來他們服用強效壯陽藥想增加情趣，卻不慎服用過量，導致心跳加速、血管破裂，結婚短短5天雙雙死亡。

綜合印尼論壇新聞（Tribunnews）等報導，這起事件發生於中爪哇省卡蘭甘雅爾（Karanganyar），死者是一名30歲男子和一名27歲女子，二人9月29日才結為夫妻，1日下午入住這家酒店度蜜月。

隔天中午退房時間以前，他們表示希望延長住宿至下午4時，但4時過後卻毫無動靜，工作人員便自動為他們延長至3日，3日中午打電話到房間卻也無人接聽。工作人員從浴室通風口發現房間傳出一陣刺鼻氣味，強行進入才發現他們已經死亡，遺體開始發臭，趕緊報案。

警方在遺體周圍發現一罐已經全空的男性壯陽藥，浴室裡則有潤滑液和二人的衣物。屍體送往醫院進一步檢查，醫師認為死因是服用過量強效藥物，導致心跳過快、血管破裂。

警方說明，這對夫妻身上沒有受到虐待的跡象，家屬已經同意不另行驗屍，在醫院接受檢查後就送往殯儀館，也不會就這起事件提訴任何人。

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