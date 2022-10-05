南韓射彈嗆北韓卻「往回炸」！彈頭墜地距民宅僅700m　差點釀傷亡

▲南韓與美軍各發射2枚地對地ATACMS陸軍戰術導彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）頻射導彈，昨（4）日上午更試射1枚中程彈道飛彈（IRBM），其射程達到4600公里，創下從過去以來的新紀錄。對此，南韓、美國透過聯合射擊訓練展開反制；不過南韓研發產製的短程彈道飛彈「玄武-2C」卻在發射後膛炸，不正常往後飛行，最後墜毀在基地內，頓時火光四起，其中彈頭距離民宅更只有700公尺。

根據《韓聯社》，南韓與美軍今（5）日凌晨0時50分在江原道進行聯合射擊訓練，朝東海（日本海）某座標靶島嶼各自發射2枚、一共發射4枚的地對地ATACMS陸軍戰術導彈，不過此前南韓還曾於4日晚間11時在江原道江陵市某飛行場向東發射「玄武-2C」，然而卻出現始料未及的意外，飛彈往基地反方向飛行後墜毀。

玄武-2C的彈頭在發射地點後方1公里處被發現，導彈裝藥（推進劑）則更是與彈頭相差400多公尺。其中，距離最近的民宅僅與彈頭相距700公尺，民宅位於彈頭的南方，差點造成人員傷亡。

▲南韓從江陵向東發射玄武-2C飛彈，然而飛彈卻不正常往後飛行墜毀。（圖／路透）

南韓聯合參謀本部關係人士透露，該枚玄武-2C飛彈發射後，墜落在飛行場（基地）內軍用高爾夫球場的球道（fairway）。南韓軍方將與國防科學研究所（ADD）、產製廠商等共同分析落彈原因，針對彈藥進行全數檢查。

該枚玄武-2C飛彈墜地後伴隨著強光和轟隆巨響，由於軍方未盡告知義務，導致江陵當地居民飽受驚嚇，感到困惑的民眾紛紛在社群媒體上傳影片，甚至還有民眾一度擔心是否遭到北韓攻擊。

報導指出，南韓軍方為了針對北韓試射彈道飛彈進行反制措施，算上此次失誤回炸，今年共三度發射玄武-2C飛彈，其中前2次並無發生任何異常。

隨著南韓軍方決定針對全數的玄武-2C飛彈進行檢查，外界擔憂「韓國型3軸防禦系統」是否在戰力上會出現破口，以及擔憂玄武-2C的品質問題。對此，南韓軍方認為，應該不是所有的玄武-2C飛彈都出現問題。

據悉，玄武-2C曾於2017年6月時試射成功，當時甫就任總統的文在寅曾親自前往視察，它比前一款玄武-2的射程還要多出1000公里，目前南韓軍方持有約50多枚。

另外，南韓軍曾於2017年9月15日發射玄武-2A，作為北韓試射遠程彈道飛彈（IRBM）的反制，當時南韓軍共射出了2枚，不過其中1枚在發射數秒後便墜海。

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