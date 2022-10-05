又來！俄軍棄守赫爾松地區「邊撤邊埋地雷」　民宅也遭殃

▲俄軍一邊撤退、一邊設置地雷。圖為赫爾松地區。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在烏克蘭軍隊強力反攻之下，俄羅斯迅速撤出烏克蘭東部與南部佔領區。不過依據烏克蘭武裝部隊總參謀部5日消息，俄軍沿著聶伯河（Dnieper River）西岸撤退時，在赫爾松地區多處埋下地雷，包括私人住宅。

烏克蘭武裝部隊總參謀部5日指出，在過去24小時內，烏克蘭部隊擊退俄軍多處進攻，包括斯特里列恰（Strilecha）、澤列涅（Zelene）、馬約斯克（Mayorsk）、巴赫姆特（Bakhmut）、庫爾久米夫卡（Kurdyumivka）等地，「但敵人在棄守赫爾松地區據點時，在基礎設施、私人住宅設置地雷」，禁止當地居民任何行動。

另一方面，烏克蘭5日也宣稱，在烏克蘭被佔領地區的親俄政府正企圖透過徵召烏克蘭人加入俄羅斯軍隊，來補償戰場人員損失，包括把讓盧甘斯克被徵召者在沒有受訓的狀態下，派去補充損失最嚴重的部隊。就在3日，烏克蘭軍方表示，俄軍正在烏克蘭佔領區進行挨家挨戶搜查，尋找符合服役年齡的年輕男性。

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