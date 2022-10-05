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「全球經濟快崩潰」比2008年金融海嘯更慘！　聯合國罕見示警

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲聯合國警告，全球處於經濟衰退與停滯的邊緣。（資料照／路透社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）於3日警告，世界正處於經濟衰退邊緣，而全球經濟放緩可能引發比2008年金融海嘯、2020年疫情衝擊更嚴重的破壞，屆時所有區域都會受到影響，但亞洲等地區的開發中國家恐怕首當其衝，甚至瀕臨債務違約。

UNCTAD發表「2022年貿易及發展報告」說明，多年以來，全球政策制定者未能提振通膨，或者推動更健康的經濟成長，經歷長期超低利率後倉促升息，導致現在局面。若各大先進經濟體持續升息，單靠貨幣政策解決生活成本危機，卻未尋求其他管道，也沒有解決貿易、能源及市場的供應面問題，恐怕把世界推向全球經濟衰退與停滯。

CNBC報導，UNCTAD建議，各國應該提高薪資，對社會基礎建設挹注更多公共投資，以促進就業、提高生產力，改善能源效率。也應該考慮稅制改革，包括增收財富稅及暴利稅，減少累退稅及稅收漏洞，打擊企業及富有人士的避稅天堂。

▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲聯合國指出，若先進經濟體持續升息，會把全球推進經濟衰退。（示意圖／免費圖庫pixabay）

UNCTAD秘書長格林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，「我們仍有時間從經濟衰退的邊緣走回來。沒有什麼是不可避免的。我們必須改變方向。」她呼籲各國採取更務實的政策，進行暴利稅、反壟斷措施、策略性價格控制，並且更嚴格控管商品投機行為。

倫敦獨立經濟研究機構「凱頭巨集觀」（Capital Economics）的觀點也與聯合國相符。該機構4日引述全球工業活動指標「採購經理人指數」（PMI）表示，全球產業顯著弱化，且在未來幾月，恐怕受高通膨與升息影響，進而表現得更糟。資深經濟學者麥克亞當（Simon MacAdam）說，唯一一線曙光就是閒置工業產能可以舒緩全球短缺，減輕商品價格壓力。

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