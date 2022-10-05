快訊／普丁簽字了！　俄羅斯正式併吞烏克蘭4州

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯國會兩院火速通過將烏克蘭頓內茨克等4州納入國土的法條，總統普丁已於5日簽字，片面併吞烏克蘭18%領土的法律正式上路。

根據俄國官媒《俄新社》、《塔斯社》等，普丁5日簽署將頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱4個地區納入俄國的聯邦憲法法律，並任命4名地方首長。

俄國國會下議院「國家杜馬」3日無異議通過這項法律，送交上議院「聯邦委員會」進行投票，4日一致通過，在普丁簽字後完成正式併吞這4個地區的程序，約佔國際承認的烏克蘭領土18%。

▼ 俄羅斯併吞烏克蘭4州。（圖／影音新聞中心製作）

俄國9月23至27日在上述4個地區舉行入俄公投，聲稱儘管遭受烏方炮擊和持續威脅，投票率仍相當高，且大多數居民都希望被納入俄國。烏克蘭及西方則指控公投違反國際法，不會承認結果。

公投結束後，普丁9月30日和俄國扶植的4名傀儡首長簽署入俄條約，俄國憲法法院2日出面背書，稱條約符合憲法。普丁也在紀念儀式上大讚民眾做出明智的選擇，「盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱居民已經成為我們永遠的公民」，並強調將採取一切手段保護他們。

▲ 9月底入俄公投結束後，普丁和4名傀儡首長簽署入俄條約。（圖／路透社）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》