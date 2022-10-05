邀小S代言iROO繽紛衣被爆防曬作假　依洛發聲明！點名她挾怨報復

▲iROO繽紛衣遭人檢舉防曬係數標示不實。（圖／翻攝官網）

記者黃哲民／台北報導

曾邀藝人小S代言的服飾品牌iROO依洛公司，被檢舉製造銷售的繽紛衣紫外線防護係數未達官網所標榜的UPF50+、欺瞞消費者，涉嫌加重詐欺，依洛負責人劉本謙昨被檢調約談到案，今（5日）晨檢方複訊後交保300萬元，依洛今發布聲明強調產品出品前均會送驗，並有檢測報告為憑，認為本案是遭林姓女子挾怨報復、操作輿論所致。

至於依洛公司李姓女設計昨到案應訊證稱，曾向老闆劉本謙報告產品不合格一事，依洛聲稱，李女在公司將第二代產品送驗期間，正好請育嬰假留職停薪，對細節不了解，應訊時因過度緊張而表達有誤，公司今上午緊急開會討論因應措施時，李女表示她作證想說的其實是「若知道產品不合格，會馬上跟老闆報告，但我其實不知道產品不合格，所以沒跟老闆說」。

▲經營iROO服飾品牌的依洛國際公司，針對負責人劉本謙被指涉加重詐欺等罪嫌發布聲明澄清。（圖／記者黃哲民翻攝）

由於證人筆錄已經白紙黑字記載，依洛公司表示，李女證詞極可能是劉本謙被認定犯罪嫌疑重大而高額交保的主因，公司將委任律師彙整繽紛衣的產品檢測資料，連同李女更正後的說法一併具狀陳報檢方，希望能釐清誤會。

依洛公司經營的女裝品牌iROO號稱台灣輕奢女裝第一品牌，由劉本謙於1999年自創一手打造，客群針對25歲到45歲「自信自主的都會女性」，並邀請藝人小S代言而打響知名度，本案被檢舉的繽紛衣，是依洛於2020年推出的新產品，標榜有感防曬，紫外線防護係數符合UPF50+規格，且輕量透氣，還能在疫情期間防風防飛沫，去年更推出第二代繽紛衣2.0。

▲經營iROO女裝服飾品牌的依洛國際公司，提出第一代繽紛衣產品檢測報告佐證。（圖／記者黃哲民翻攝）

但新上市的第二代產品，被檢舉人送驗後指稱防曬係數不合格，向檢調檢舉依洛公司涉嫌標示不實、欺瞞消費者，台北地檢署指揮調查局北機站蒐證，發現依洛公司疑似另涉股東出資卻驗資不實的問題，昨（4日）發動搜索約談，經漏夜偵訊，劉本謙今晨因涉犯加重詐欺等罪嫌，交保300萬元，兼任營運開發協理的劉姓女股東交保10萬元，受僱依洛公司的李姓女設計師請回。

依洛公司認為遭外界誤會，今發布聲明澄清公司一向秉持誠信原則，公司產品出品前均會依照研產流程進行檢驗，並有檢測報告可供參考，依洛指稱本案起因於劉本謙和林姓女子的投資糾紛，林女被起訴涉犯背信罪嫌，所以合理懷疑林女挾怨報復，試圖操作輿論。

依洛公司接受《東森新媒體ETtoday》記者電訪中表示，繽紛衣第一代跟第二代產品，都送交香港商立德國際商品試驗股份有限公司台灣分公司檢測，確認連帽設計的繽紛衣防護面罩均符合紫外線防護係數50+的規格，屬於A級，並指本案檢舉人很可能就是和劉本謙有投資糾紛的林女，但公司不知檢舉人自行將市售產品送到哪個單位檢驗。

依洛國際開發股份有限公司聲明稿全文如下：

本件爭議起因於茂晴公司林少萍合資背信案，林少萍擔任茂晴公司董事長期間，刻意透過違約轉單方式，將應屬於茂晴公司關於「HOII」品牌服飾的銷售營收，流入自己極光公司及親友公司口袋，初估犯罪所得新台幣九千餘萬元以上，尚不含在中國的不法所得。

依洛公司合理懷疑此事明顯為林少萍不甘犯行遭訴，狹（應為挾）怨報復，試圖操作輿論影響依洛公司商譽及負責人名譽。

依洛公司一項秉持誠信原則，公司產品出品前均會依照研產流程進行檢驗，並有檢測報告可供參考。

目前已配合檢調釐清事實。基於偵查不公開原則，恕不便回應。

依洛國際開發股份有限公司2022/10/5