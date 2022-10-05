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「目睹車輪壓6歲孫頭上」爺爺崩潰阻止　司機詭笑狂輾3次當場殺人

▲▼警察,警方（圖／取自免費圖庫pexels）

▲德州發生6歲男童被車輾死事件。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李振慧／綜合報導

美國德州52歲男子赫南德茲(Pedro Alberto Hernandez)在停車場撞到6歲男童路易斯(Darien Lewis)，男童的爺爺目睹慘案立即向赫南德茲大喊，要他趕快把車子移開，結果他竟然在對方面前開車來回狂輾男童，輪胎甚至直接壓在孩子頭上，活活把人輾死。

赫南德茲4日出庭時被控，上周六在休士頓市一處停車場，開車狂輾一名6歲男童3次。目擊者表示，男童的爺爺看到孫子被輾，趕緊大叫要赫南德茲停車，然而赫南德茲當下卻像失去理智一樣，倒車後又再度輾過男童。

爺爺賀伯特(Dana Hubbard)表示，事發後，赫南德茲還對著他笑想要離開現場，他立即把人拉下車，在其他民眾幫助下好不容易將赫南德茲制伏，「我當時趴在地上抱著孩子，發現還有脈搏，趕緊請人幫忙呼叫救護車，他嚥下最後一口氣後，突然鬆開了手，這真的讓我很心痛」。

賀伯特表示，當晚吃完晚飯後，帶著孫子過馬路到家附近商店買點心，孫子跑在他的前方，赫南德茲突然就從左邊開車衝進來，直接撞上孫子。赫南德茲被捕後坦承，當天上午他喝了許多啤酒，過往也曾被多次指控酒駕，目前依謀殺與酒駕等罪被關押，案件正在調查中。

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