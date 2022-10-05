世上最酷工作「去南極數企鵝」！沒有網路自來水　6000人搶爆職缺

▲南極洲洛克羅伊港（Port Lockroy）郵局外的企鵝們。（圖／翻攝推特@AntarcticHT）



記者吳美依／綜合報導

慈善機構「英國南極遺產信託基金會」（UKAHT）發布徵人啟事，聘請4人前往南極洲洛克羅伊港（Port Lockroy）郵局，協助英國南極調查局（BAS）統計企鵝及其他野生動物數量，並且繳交報告。儘管當地沒有網路、自來水或抽水馬桶，通訊及電力也都非常有限，卻有6000人搶破頭申請。

《今日美國》報導，洛克羅伊港郵局又被暱稱為「企鵝郵局」，由「英國南極遺產信託基金會」營運，協助南極洲保育及旅客教育。入選者的工作時間為今年11月至明年3月，也就是南極夏季月份，在總助理及野生動物觀察員薇琪（Vicky Inglis）的陪伴下，在南極洲度過5個月。

▲儘管生活條件刻苦，仍有6000多人瘋搶職缺，想要前往南極洲工作。（圖／翻攝推特@AntarcticHT）



根據徵人啟事，當地生活條件「基本但舒適」，不過雖然南極夏季氣溫可達50°F（約10°C），卻因為持續颳起刺骨寒風，體感還是急凍無比。除了種種生活限制之外，若想要洗澡或使用抽水馬桶，只能寄望來訪船隻開放使用。

2019-2020年曾在這裡工作的蘿倫（Lauren Elliott）說，即使要清理很多企鵝大便，南極仍是全世界最神奇的地方，還能交到一生摯友。

4名入選者全都非常興奮，麥莉（Mairi Hilton）是野生動物監測員，負責統計企鵝個體數量，觀察巢穴及新孵化的寶寶。克萊兒（Clare Ballantyne）將處理郵局每年約8萬張的卡片。娜塔莉（Natalie Corbett）為了遠赴南極經營禮品店，不惜與新婚4個月的老公分別。而露西（Lucy Bruzzone）是一名科學家，負責管理團隊並監督來往船隻，她說這個機會是自己「一生的夢想」。