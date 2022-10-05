俄軍敗退！憂普丁「核武打基輔」逼降　烏克蘭急發碘片

▲ 烏軍近日反攻有成，奪回大片失土。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁揚言以「一切手段」保衛領土，引發核戰憂慮，加上俄軍在烏克蘭持續敗退，令各界擔心他可能動用毀滅性手段。烏克蘭首都基輔已經開始為可能的核攻擊做準備，向避難所發放碘片。

根據《每日郵報》，基輔市議會聲明宣布，正向避難所分發碘片，若有民眾需要避難，碘片將分配給受到核輻射污染的地區居民。接觸核輻射以前或在接觸後立即服用碘片，可幫助阻止甲狀腺吸收有害輻射。

俄軍地面部隊不斷受挫，各界憂心普丁訴諸毀滅性核武攻擊，迫使烏克蘭屈服。《泰晤士報》3日也報導，北約（NATO）已向成員國示警，普丁將在烏克蘭邊境進行核試，彰顯他不惜使用核武。

北約警告，今年7月才加入俄國海軍服役的核潛艇「別爾哥羅德號」（Belgorod，K-329）可能前往喀拉海（Kara Sea），測試有「末日魚雷」之稱的「海神號」（Poseidon）水下核動力無人機。據稱海神號引爆前能在水下飛行很長一段距離，爆炸威力足以掀起高達1600英尺（約487公尺）的核海嘯，淹沒沿海城市且帶來幅射。

《泰晤士報》還披露，俄軍一列被指與國防部核武部門有關的列車穿越俄國中部，專家認為，這恐怕是衝突升級或大規模核子演習前兆。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此則表示，俄國無意加入西方媒體、政客及國家領袖的「核武口水戰」。

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