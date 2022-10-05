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諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高　搶先預測5大熱門人選

▲加州史丹佛大學教授鮑哲南。（圖／CFP）

▲加州史丹佛大學教授鮑哲南研究「柔性電子皮膚」。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

2022年諾貝爾化學獎將於台灣時間今（5）日下午5時45分正式揭曉，其中台灣前中研院院長翁啟惠因為在醣科學研究具有重大貢獻，且曾於2014年獲得沃爾夫化學獎，因此被視為我國今年能奪下諾貝爾獎的熱門人選。另外，《引文桂冠獎》則整理出今年最有可能奪得諾貝爾化學獎的4名學者。

科睿唯安（Clarivate）是一間獨立公司，為全球客戶提供科學學術研究、專利分析與監管標準、製藥與生物技術情報、商標品牌保護、智慧財產權管理等服務，2002年起便根據Web of Science資料進行定量分析，從醫學、物理、化學、經濟4大獎項遴選出符合諾貝爾等級的研究人員，以此預測每一年度的諾貝爾獎得主，其客觀、具高品質的引文數據與權威性指標，為引文桂冠獎（Citation Laureates）贏來諾貝爾風向球之美譽。

　＊柔性「電子皮膚」
 鮑哲南（Zhenan Bao）為一名來自江蘇南京的美籍華裔女性科學家，是美國加州史丹佛大學化學工程、材料科學、工程教授，曾是南京大學化學化工學院1987級學生，1990年大三時移民美國，2004年回到學術界後加入史丹佛大學，致力使用新製造方法研究有機半導體與碳奈米管，最近的工作包括研究電子皮膚、全碳太陽能電池。

鮑哲南曾當選美國國家工程院院士，她開創有機和聚合物電子材料的新型仿生應用，包括柔性「電子皮膚」。這種技術有望在未來與人類的神經系統聯繫在一起，製造出和人類皮膚功能相仿的人造皮膚。

▼美國分子生物學家巴斯勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國分子生物學家巴斯勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國微生物學家格林伯格。（圖／翻攝自The Shaw Prize）

▲美國微生物學家格林伯格。（圖／翻攝自The Shaw Prize）

　＊細菌「群體感應」
 這一項被引文桂冠獎提出的特殊成就，為兩位學者共同完成的研究，分別是美國分子生物學家兼普林斯大學教授巴斯勒（Bonnie L. Bassler），以及美國華盛頓大學醫學院微生物學教授格林伯格（E. Peter Greenberg）。

巴斯勒2006年當選美國國家科學院院士，她曾做出有關細菌交流機制的關鍵發現，被稱為「群體感應」。至於格林伯格則同樣從事細菌群體感應研究，用光標記研究了菌落規模與群體感應及相關基因表達的聯繫，他的工作對於調控細菌群落有重要的意義。

▼美國再生能源領域著名學者諾塞拉曾因推出「人工葉」聲名大噪。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼美國再生能源領域著名學者諾塞拉曾因推出「人工葉」聲名大噪。（圖／翻攝自YouTube）

　＊質子耦合電子轉移反應
 美國藝術與科學學院、美國國家科學院兩院院士諾塞拉（Daniel G. Nocera），是再生能源的領域的著名教授，目前任教於哈佛大學，其在利用太陽能產氫的技術上具有重大貢獻，他在研究主要集中於創造「人工葉」（artificial leaf），透過模仿植物的光合作用，將水分離為氫氣和氧氣，曾於2011年發表時造成轟動。

諾塞拉在質子耦合電子轉移反應（PCET）、能源科學、生物應用方面上有著基礎性實驗和理論上的貢獻。

▼翁啟惠2014年榮獲沃爾夫化學獎、2021年榮獲威爾許化學獎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長游錫堃出席國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠榮獲2021年威爾許化學獎祝賀餐會 翁啟惠 蘇嘉全 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

　＊多醣體自動化合成
 翁啟惠為台灣中研院前院長，雖然未被列入今年度的引文桂冠獎，但他曾於2014年獲得沃爾夫化學獎，由於該獎項被視為是諾貝爾獎的前哨站，因此他奪下今年度諾貝爾化學獎的呼聲高。

翁啟惠長年致力於醣分子與化學生物上的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法產醣分子與醣蛋白的科學家，他還將醣科學應用在癌症疫苗、細菌藥物等方面的研究。

2022年諾貝爾獎頒獎時間（台灣時間）

10/5（三）17：45 化學獎
10/6（四）19：00 文學獎
10/7（五）17：00 和平獎
10/10（一）17：45 經濟學獎

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