影片曝！20歲女坐警車內慘遭火車撞飛　3警離譜反應全錄下

記者張靖榕／綜合外電報導

美國科羅拉多州一名20歲女性，日前在夜間被巡警拘留警車內進行調查，但是警車當時停在鐵軌上，一列火車突然出現鳴笛，警方不知所措竟把被反銬在車上的她丟下逃生去，害她連同警車被火車撞飛出去。猛烈撞擊導致她全身多處骨折，一度昏迷，警方釋出密錄器影片後也遭受輿論強烈抨擊。

A woman in Colorado was HIT BY A TRAIN while handcuffed in the back of a police car that the officers parked ON THE TRACKS.



The officers didn’t hear the woman screaming or the train’s horn(?) because they were so worried about saying she took so long to pull over 100 times. pic.twitter.com/UOPfuv1br4 — dara faye (@darafaye) September 27, 2022

▲利歐斯岡薩雷斯被警察留在車中，眼睜睜看火車撞上。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，該名20歲女性名為利歐斯岡薩雷斯（Yareni Rios-Gonzalez），警方9月16日晚間至17日凌晨，因一起行車糾紛在路邊攔下利歐斯岡薩雷斯的車，當時她駕駛速度相當緩慢。警方懷疑她持有槍械，並不排除車上還有其他人可能造成危險，因此先將她雙手反銬留在警車上，警車橫停在鐵軌上，再接近她的座車進行搜查。

警方釋出的密錄器顯示，當時他們在盤查車輛，其中一名警員問道，「妳覺得她有可能把東西丟到車外嗎」？另一人回答，「有可能，她的車速慢到她可以把東西丟出來。」

警員一人一邊對利歐斯岡薩雷斯的車輛進行搜查，聽見火車鳴笛後他們才發覺大事不妙，一名女警喊著「我的天啊我的天啊」！他們想衝回警車，但這時列車高速靠近，男警見狀大喊「後退」！密錄器拍到列車在下秒撞上後車門敞開的警車，把警車撞飛到幾十公尺外。

利歐斯岡薩雷斯被緊急送醫後失去意識，肋骨、胸骨、一隻手臂、一條腿骨折，頭部受創，住院超過一星期後，面對她的是漫長的復健路程。雖然警方在車內找到一把手槍和數發子彈，但目前並沒有對她提出任何控告。

律師則說利歐斯岡薩雷斯當時被獨自留在警車上，密錄器裡可以很清楚聽到火車鳴笛，還有明亮的車頭燈靠近，「她早就看到火車靠近了」。律師說她想逃下車，但她被雙手反銬，大喊卻沒人理，不清楚3名正在搜她車的警員究竟是太認真還是故意沒聽到，因為事實上警方絕對有足夠時間將她救出來。

警車上的行車紀錄器顯示，另一名光頭警員在列車接近時，其實根本就在警車旁，後座車門也已打開，不過他似乎害怕自己也會被撞上，一陣猶豫不決後才決定後退保命。

據律師所說，利歐斯岡薩雷斯清醒後非常沮喪，知道短時間內自己難以好起來，原本在機場工作的她如今身受重傷，她的老公為了照顧她和2歲女兒也缺工很多天，因此她的母親在國外募資網站「GoFundMe」上發起募資，希望大眾能幫助他們的家庭。

警方針對此事回應，表示「一切都在調查中」。