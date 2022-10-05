　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

▲俗稱「海馬斯」的M142型高機動性多管火箭系統，其機動性高、射程遠，成為美國海軍陸戰隊未來將大幅採購並汰換野戰砲的選項。（圖／U.S. Army）

▲受俄烏戰爭等因素影響，美方表示所有盟友軍售交付都延宕。（資料圖示意／U.S. Army）

文／中央社記者徐薇婷里契蒙4日專電

美國國務院政軍局官員克雷希今天於美台國防工業會議發表閉幕演說，據轉述，她在會中表示，有鑑於台灣面臨的威脅，美方須加速軍售交付，且會兼顧不對稱戰力與台灣平時軍購需求。

第21屆美台國防工業會議今天進入最後一天，擔任美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任的克雷希（Laura Cressey）今天受邀發表閉幕演說。由於事涉敏感，3天會議活動全程閉門。

克雷希是美台國防工業會議2002年舉辦以來，首位出席致詞的國務院政軍局官員。

據轉述，克雷希在致詞中重申美國對台承諾「堅若磐石」，堅定支持台海和平穩定，致力確保台灣具備足夠自我防衛能力。

談到近來軍售交貨延宕問題，克雷希表示，這問題不僅影響台灣，美國所有盟友都受衝擊，美方積極解決；有鑑於台灣面臨的威脅，美國須加速軍售交付。她也承認光靠美方可能不足以滿足台灣軍備需求，因此美國正接洽他國夥伴，鼓勵他們加入協助台灣軍備的取得與生產。

美台商會5月曾批評拜登政府，把對台軍售限縮至「不對稱戰力」範疇。據轉述，克雷希今天演說花不少篇幅，說明美國行政部門軍售政策。

克雷希澄清，美國多年來鼓勵台灣採取不對稱戰力策略，但不會拒絕台灣添購範疇外軍備，會持續支持台灣維持平時軍事活動所需的能力；她也說，重點是台灣生產或採購最終能打造嚇阻力、強化台灣自我防衛的軍備項目。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3日也出席會議發表談話。根據主辦單位事後提供的講稿，莫健批評中共對外行徑越來越具侵略性，包括向台灣周遭海域發射飛彈、派軍艦圍繞台灣、侵蝕台海雙方60多年來互相尊重的中線等。

不僅在軍事領域，莫健指出，北京也試圖切斷台灣與他國關係，阻礙台灣參加國際組織，例如更積極「誤用」（misuse）聯大第2758號決議，排除台灣有意義參與聯合國體系。

莫健引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美中競爭不需要走向衝突，美國不尋求衝突，也會努力避免；但與此同時，美方會捍衛自身利益，抵抗任何威脅，不論是在台海，抑或是廣泛印太區域。

莫健強調，美國會持續履行「台灣關係法」下承諾，支持台灣自我防衛，也會持續以符合「一中政策」的方式，深化與台灣的關係，包含持續推進雙方經貿關係。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
今確診破5萬「有可能更高」！　　王必勝：0+7會如期實施
學者喊鬆綁口罩令　王必勝：暫不考慮「疫情還在高原期」
快訊／高雄大遠百1樓失火！　14輛消防車趕赴現場
美節目指「打第4劑會關閉免疫系統」　羅一鈞闢謠：沒科學實證
本土疫情升溫！快篩陽性怎麼辦？　通報流程「一表看懂」
快訊／次世代疫苗放寬「18歲以上接種」　下周二全面開打
快訊／新北破1.1萬例　各縣市確診分佈曝
快訊／確診暴增！本土+54874　這波疫情新高峰
快訊／桃園命案！　男子陳屍公園
foodpanda比賽送iPhone！　第一名是「百萬You
立委提「發現金刺激消費」　國發會：台灣人反而會存起來
快訊／資策會指高虹安違反學術倫理：雷同比例近8成、可能提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」　科興、國藥入列

北韓射了還不知道！日本警報系統故障「訊息全傳錯」　政府道歉了

夫妻叢林探險被當肥羊綁架　遭惡徒痛毆打死「丟鱷魚池」餵食碎屍

世上最酷工作「去南極數企鵝」！沒有網路自來水　6000人搶爆職缺

俄軍敗退！憂普丁「核武打基輔」逼降　烏克蘭急發碘片

開心赴婚禮卻遇死劫！遊覽車過彎失控墜落500m峽谷　全車賓客25死

晚上常在外面遊蕩！女「回家晚了」被哥親手勒死　屍體吊煤氣管上

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高　搶先預測5大熱門人選

直升機墜毀3死　「失控迴旋」畫面曝光！墨西哥海軍急調查

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」　科興、國藥入列

北韓射了還不知道！日本警報系統故障「訊息全傳錯」　政府道歉了

夫妻叢林探險被當肥羊綁架　遭惡徒痛毆打死「丟鱷魚池」餵食碎屍

世上最酷工作「去南極數企鵝」！沒有網路自來水　6000人搶爆職缺

俄軍敗退！憂普丁「核武打基輔」逼降　烏克蘭急發碘片

開心赴婚禮卻遇死劫！遊覽車過彎失控墜落500m峽谷　全車賓客25死

晚上常在外面遊蕩！女「回家晚了」被哥親手勒死　屍體吊煤氣管上

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高　搶先預測5大熱門人選

直升機墜毀3死　「失控迴旋」畫面曝光！墨西哥海軍急調查

台北植物園腊葉館開展　以漫畫呈現標本製作故事

淳安電子違反重訊規定　遭證交所處5萬元違約金

日本「仍不認可高端疫苗」　王必勝：會透過各種管道交涉

「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣　不到1小時賣完

不准死在這！全球唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前要離開

今確診破5萬「有可能更高」　王必勝：0+7會如期實施

林志玲性感透視裝「辣露大長腿」　捐萬件少女內衣：快樂是種能力

被狼師帶到溫泉旅館脫光！國中女遭猥褻9次...11年後覺醒報警

YOASOBI演唱《水星的魔女》主題曲MV公開　鋼彈系列+少女百合掀話題

瑟琪出道8年終於solo！　Red Velvet暖心舉動惹哭她

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

國際熱門新聞

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

南韓射彈回嗆北韓卻掉回基地　居民以為開戰

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　她爽到心臟病發

美軍「雷根號」緊急掉頭！回應北韓射彈

日本新增5款認可疫苗　未見高端

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

警犬擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」畫面曝

俄羅斯恐用核武打基輔　烏克蘭急發「碘片」

妻新婚2個月後悔了　夫3惡習讓她崩潰

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

美股道瓊再漲825點！　創兩年半來最佳雙日表現

更多熱門

相關新聞

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

北韓4日早上又發射彈道飛彈，日本首相岸田文雄4日晚間與美國總統拜登舉行電話會談，強烈譴責北韓發射飛彈，並確認了要加強美日同盟的嚇阻力及應對能力。

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

關鍵字：

美國國務院台海台灣軍售北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面