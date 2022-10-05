　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

▲▼美股交易員,紐約證交所,紐約證券交易所。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美股道瓊指數今天再漲825點。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美股道瓊指數今天再漲825點，兩天來漲逾1590點，創兩年半來最佳表現。美國勞動市場數據走弱、澳洲央行升息幅度小於預期，促使投資人再度寄望聯準會放慢升息腳步。台積電ADR漲5.14%、收72.81元。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場大漲825.43點，漲幅2.8%，收在30316.32點。標準普爾500指數勁揚112.5點，漲幅3.06%，收在3790.93點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲360.98點，漲幅3.34%，收在11176.41點。

美股受通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）積極升息衝擊，前3季大幅回檔，邁入10月後市場情緒明顯好轉，大盤從近兩年來最低點反彈。道瓊指數昨天猛漲765點，標普500指數漲近2.6%，分別創6、7月以來最佳單日表現。

這股氣勢延續到今天，道瓊指數收復3萬點大關，為9月22日以來首見，與標普500指數都創下2020年4月以來最佳雙日表現。

這波漲勢廣泛，標普500指數11大類股連兩天全數收紅，能源股勁揚4.3%，再度領漲。

社群媒體推特（Twitter）股價漲逾22%。全球首富馬斯克（Elon Musk）反悔後回心轉意，與推特高層對簿公堂前提議以4月的原始條件完成總值約440億美元的收購案。但推特收盤價低於馬斯克開出的每股54.2美元，反映部分投資人仍不看好這筆交易就此塵埃落定。

科技權值股持續反彈，亞馬遜（Amazon.com）股價猛漲4.5%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都超過3%。

費城半導體指數大漲4.46%，雙日漲幅擴大到8.4%。台積電美國存託憑證（ADR）與輝達（NVIDIA）股價都漲逾5%，高通（Qualcomm）與美光科技（Micron Technology）漲幅也都超過4%。

美股9月走勢淒慘，道瓊指數與標普500指數月線分別重挫8.8%、9.3%，創2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引爆股災以來最大單月跌幅，與通膨頑固、投資人意識到聯準會升息意志堅定關係密切。聯準會已連3度升息3碼（0.75個百分點），今年剩餘兩次例會預料還會大幅升息。

但澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（RBA）4日決議升息1碼，幅度小於市場預期的2碼，部分投資人因而期盼全球其他央行顧及金融情勢，跟進放慢貨幣政策緊縮腳步。

英國因新政府宣布減稅刺激經濟掀起的危機暫告解除後，債市持續回穩，公債殖利率走低，股票投資魅力跟著回升。美國10年期公債殖利率上週曾衝上4%，為逾10年來首見，本週持續拉回，一度跌破3.6%。

勞工部最新數據顯示，美國8月職缺數量減少10%，創近兩年半來最大減幅。極度吃緊的勞動市場顯現降溫跡象，有助緩和處在數十年高點的物價漲勢，也反映聯準會積極升息開始出現效果。

不過，美股今年稍早多次反攻都始於投資人寄望聯準會放慢升息腳步，最後屢屢因官員鷹派（主張緊縮政策）表態而被澆冷水。這波熊市（空頭市場）反彈能否維持，尚待觀察。

美股本週強勢反彈，3大指數今年跌幅顯著縮小。道瓊指數與標普500指數年初以來分別下跌16.6%、20.5%，那斯達克指數同期跌幅達28.6%。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
今確診破5萬「有可能更高」！　　王必勝：0+7會如期實施
學者喊鬆綁口罩令　王必勝：暫不考慮「疫情還在高原期」
快訊／高雄大遠百1樓失火！　14輛消防車趕赴現場
美節目指「打第4劑會關閉免疫系統」　羅一鈞闢謠：沒科學實證
本土疫情升溫！快篩陽性怎麼辦？　通報流程「一表看懂」
快訊／次世代疫苗放寬「18歲以上接種」　下周二全面開打
快訊／新北破1.1萬例　各縣市確診分佈曝
快訊／確診暴增！本土+54874　這波疫情新高峰
快訊／桃園命案！　男子陳屍公園
foodpanda比賽送iPhone！　第一名是「百萬You
立委提「發現金刺激消費」　國發會：台灣人反而會存起來
快訊／資策會指高虹安違反學術倫理：雷同比例近8成、可能提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」　科興、國藥入列

北韓射了還不知道！日本警報系統故障「訊息全傳錯」　政府道歉了

夫妻叢林探險被當肥羊綁架　遭惡徒痛毆打死「丟鱷魚池」餵食碎屍

世上最酷工作「去南極數企鵝」！沒有網路自來水　6000人搶爆職缺

俄軍敗退！憂普丁「核武打基輔」逼降　烏克蘭急發碘片

開心赴婚禮卻遇死劫！遊覽車過彎失控墜落500m峽谷　全車賓客25死

晚上常在外面遊蕩！女「回家晚了」被哥親手勒死　屍體吊煤氣管上

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高　搶先預測5大熱門人選

直升機墜毀3死　「失控迴旋」畫面曝光！墨西哥海軍急調查

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」　科興、國藥入列

北韓射了還不知道！日本警報系統故障「訊息全傳錯」　政府道歉了

夫妻叢林探險被當肥羊綁架　遭惡徒痛毆打死「丟鱷魚池」餵食碎屍

世上最酷工作「去南極數企鵝」！沒有網路自來水　6000人搶爆職缺

俄軍敗退！憂普丁「核武打基輔」逼降　烏克蘭急發碘片

開心赴婚禮卻遇死劫！遊覽車過彎失控墜落500m峽谷　全車賓客25死

晚上常在外面遊蕩！女「回家晚了」被哥親手勒死　屍體吊煤氣管上

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高　搶先預測5大熱門人選

直升機墜毀3死　「失控迴旋」畫面曝光！墨西哥海軍急調查

台北植物園腊葉館開展　以漫畫呈現標本製作故事

淳安電子違反重訊規定　遭證交所處5萬元違約金

日本「仍不認可高端疫苗」　王必勝：會透過各種管道交涉

「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣　不到1小時賣完

不准死在這！全球唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前要離開

今確診破5萬「有可能更高」　王必勝：0+7會如期實施

林志玲性感透視裝「辣露大長腿」　捐萬件少女內衣：快樂是種能力

被狼師帶到溫泉旅館脫光！國中女遭猥褻9次...11年後覺醒報警

YOASOBI演唱《水星的魔女》主題曲MV公開　鋼彈系列+少女百合掀話題

瑟琪出道8年終於solo！　Red Velvet暖心舉動惹哭她

孟加拉豹貓每日色色！　趴淋浴間高處窺媽洗澡

國際熱門新聞

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

南韓射彈回嗆北韓卻掉回基地　居民以為開戰

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　她爽到心臟病發

美軍「雷根號」緊急掉頭！回應北韓射彈

日本新增5款認可疫苗　未見高端

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

警犬擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」畫面曝

俄羅斯恐用核武打基輔　烏克蘭急發「碘片」

妻新婚2個月後悔了　夫3惡習讓她崩潰

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

美股道瓊再漲825點！　創兩年半來最佳雙日表現

更多熱門

相關新聞

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股建立在前一個交易日大幅上漲的基礎上，4日股市持續飆升，道瓊工業平均指數上漲 761 點，漲幅 2.6%。標準普爾 500 指數上漲 2.9%，納斯達克綜合指數上漲 3.1%。

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

美股4大指數高開高走　漲幅達2％

美股4大指數高開高走　漲幅達2％

驚呆！近9個月央行緊縮　全球股債市值已蒸發1142兆

驚呆！近9個月央行緊縮　全球股債市值已蒸發1142兆

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面