人妻新婚2個月後悔了　老公上廁所到處滴「3惡習」讓她崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻抱怨，和丈夫結婚2個月，就被對方3個噁心習慣氣到不想說話，分別為上廁所尿到馬桶座、在水槽吐痰、把濕毛巾扔在床上，因此想請教大家的意見，看有沒有什麼辦法可以讓丈夫改掉這些習慣。大多數網友看完人妻的求助文章，都鼓勵她應該把問題直接說出來，夫妻之間好好溝通才能解決問題；也有不少人開玩笑表示，「2個月還在保固期，或許可以退貨」。

▲人妻婚後才發現丈夫上廁所的習慣很差。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

臉書「OHBULAN！」日前分享一名馬來西亞人妻的求助文，內容提到，她剛結婚2個月，但現在感到有些後悔，因為丈夫有3個讓她難以忍受的骯髒習慣，分別為把濕毛巾直接扔在床上、上廁所尿都滴在馬桶座上、在水槽裡吐痰，有時候她甚至不想跟丈夫說話，「因為我很生氣」，但實在沒有辦法，這才決定PO文求助，看大家有沒有什麼辦法可以解決這個問題。

文章公開之後吸引許多網友留言討論，大多數人都建議人妻應該把問題直接說出來，跟丈夫好好溝通，才是真正能解決問題的辦法。不過，也有許多人半開玩笑表示，「「2個月還在保固期，或許可以退貨」、「還給他的家人」、「對丈夫做同樣的事情，讓他知道這種感覺」、「比他更髒就好」、「像旅館一樣寫公告，然後貼在家裡每個角落」。