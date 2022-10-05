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北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

▲▼日本首相岸田文雄與美國總統拜登通話。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登通話。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

北韓4日早上又發射彈道飛彈，日本首相岸田文雄4日晚間與美國總統拜登舉行電話會談，強烈譴責北韓發射飛彈，並確認了要加強美日同盟的嚇阻力及應對能力。

日本放送協會（NHK）報導，岸田4日晚間10時半（台灣時間今晚9時半）左右在首相寓所與拜登舉行了約25分鐘的電話會談。

對於北韓頻頻發射彈道飛彈一事，岸田與拜登都強烈譴責北韓發射飛彈等挑釁行為。此外，對於北韓4日早上發射彈道飛彈，時隔5年飛彈通過日本上空一事，岸田與拜登都認為，北韓的行徑是對日本以及地區、國際社會和平穩定的明顯且重大挑戰，強烈譴責北韓。

為了促使北韓遵守聯合國安理會決議，做到完全的非核化，拜登與岸田都同意美日、美日韓3國等要密切合作。

岸田向拜登重申，日本將徹底的加強防衛能力。兩人都同意將加強美日同盟的嚇阻力及應對能力，同時美日韓3國將加強合作。

在電話會談中，兩人也針對日本民眾遭北韓綁架一事進行意見交換。拜登表示將盡全力提供協助。

電話會談後，岸田對媒體說：「今後一定要不斷的研議日本單獨實施制裁北韓一事。總之，將在聯合國等與相關國家合作，發出強烈的訊息。」

被媒體問及是否預定與韓國總統尹錫悅舉行電話會談時，岸田表示，安全保障攸關人民的生命與生活，希望能做好密切的意見溝通。

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