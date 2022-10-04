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政策髮夾彎　英國新首相特拉斯信譽受挑戰

▲▼ 英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

文／中央社

英國首相特拉斯曾希望執政的保守黨本月舉行的年度黨大會為她帶來至高無上的榮耀，但特拉斯因被迫做出政策大轉彎而灰頭土臉，也讓她和她的團隊信譽受到挑戰。

路透社報導，上任不到一個月的特拉斯（Liz Truss），昨天放棄其取消英國45%最高所得稅率的決定，各方批評她不僅未得到適當的建議，也讓她會信守競選承諾的宣傳破功。

特拉斯在為這項刪除最高45%稅率的政策辯護後不到24小時，就出現政策大轉彎，該政策引發其同黨國會議員警告，她有可能因此再使保守黨被貼上「齷齪黨」（nasty party）的名號，而在未來任何選舉中落敗。

特拉斯本週與其他保守黨議員一起參加在伯明罕舉行的年度黨大會，她說她和財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）都已聽取了這些聲音。但一些與會人士懷疑，在2024年大選前，她現在能否擁有權威，面對未來政策挑戰。

英格蘭東北部蒂斯河谷（Tees Valley）市長豪森（Ben Houchen）說：「我會這樣做嗎？絕對不會。」他說：「事實上，這讓我們許多公眾回想起，保守黨在過去15到20年所走過的歷程。」他指的是2002年間，尚未擔任首相的梅伊（Theresa May）曾表示，保守黨被許多選民稱為「齷齪黨」。

民意調查顯示，保守黨有可能在下次選舉被主要反對黨工黨打垮。保守黨其他人更直言不諱，批評特拉斯內閣團隊中的高層部會首長，或她的顧問。

一位不願具名的保守黨議員說：「這是不可避免的。但是…這凸顯內閣會議需要有資深人士。」

另一位表示：「這是個不曉得自己在做什麼，也無法對唐寧街進行有效管理的新團隊，更不用指望他們做出任何大膽或與眾不同的事。」

特拉斯曾被奉為與保守黨前黨魁強生（Boris Johnson）劃清界限所需要的領袖，但如今情況與期望相去甚遠。她曾告訴負責挑選英國新任首相的黨員：「我不會做出我無法兌現的承諾，我是個直率的人，有什麼說什麼。」

特拉斯於9月6日被任命為首相，很快她就被迫改變方向，協助領導全英國哀悼女王伊麗莎白二世，而當政治重新啟動時，她想迅速行動，9月23日她公布經濟計劃時，令人意外地提出為高收入者減稅計劃。

2019年在工黨傳統選區北達德利（Dudley North）當選的首位保守黨議員朗吉（Marco Longhi）稱：「這是個很難推銷的理念。」

曾在黨魁競選時支持特拉斯的朗吉說：「我想我所在的地區很多人很難接受這一理念。」

在黨大會上，一些支持者和國會議員似乎對事件發展的速度感到困惑，另一些則感到沮喪。有人說，這種政策轉彎是不可避免的。

部會首長公開支持特拉斯和夸騰，但明顯令人沮喪的是，特拉斯為了扭轉英國多年來經濟成長停滯不前的一系列措施，可能已遭重創。

負責北愛爾蘭事務的國務大臣貝克（Steve Baker）表示，他曾指責工黨在12年前透過制定高稅率為保守黨設下一個「政治陷阱」，前幾任政府早該除掉這個陷阱以避免「我們自己在時日陷入困境」。

貝克告訴路透社，「我很高興夸騰做了這件事。」他認為保守黨現在該團結起來，「我想要支持一個促進成長的計劃。」

另外，特拉斯還拒絕排除削減福利措施，以資助其透過減稅促進經濟成長的計劃。這有可能引發對其經濟計劃的新一輪政治內訌。

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