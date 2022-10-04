俄國會上議院一致通過　烏克蘭4州納入領土！就等普丁簽字

▲ 俄羅斯國會上議院「聯邦委員會」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭持續7個月，俄羅斯國會下議院「國家杜馬」3日通過將烏克蘭頓內茨克等4州納入國土，條約送交上議院「聯邦委員會」進行投票，4日一致通過，待總統普丁簽字後將正式併吞烏克蘭18%領土。

綜合俄國官媒《俄新社》、《衛星通訊社》，俄國聯邦委員會4日進行投票，一致批准頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱4個地區入俄條約。

根據《路透社》，聯邦委員會通過後，這份條約將被送往克里姆林宮，等待普丁最終簽署，完成正式併吞這4個地區的程序，約佔國際承認的烏克蘭領土18%。然而，克宮尚未正式畫出新的國界，且俄國在這4州都沒有完整控制權，大部分地區仍由烏軍掌控。

▲ 俄羅斯將併吞烏克蘭4州。（圖／影音新聞中心製作）

俄國此前於9月23至27日在這4個地區舉行入俄公投，聲稱儘管遭受烏方炮擊和持續威脅，投票率仍相當高，且大多數居民都希望被納入俄國。烏克蘭及西方則指控公投違反國際法，不會承認結果。

公投結束後，普丁和俄國在上述地區扶植的4名傀儡首長簽署入俄條約，在紀念儀式上大讚民眾做出明智的選擇，「盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱居民已經成為我們永遠的公民」，並強調將採取一切手段保護他們。

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