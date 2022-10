為保和卡蜜拉愛巢！查爾斯三世簽下合約　每年要付2500萬給威廉

▲海格羅夫莊園是查爾斯三世最喜歡的別墅,同時也是他與卡蜜拉的愛巢。(圖/達志影像/美聯社)

英王查爾斯三世日前授予長子威廉「康瓦爾公爵」頭銜,而他原本擁有的康瓦爾公國也一併被傳給了威廉。然而,康瓦爾公國境內的海格羅夫莊園卻又是查爾斯三世所有,因此查爾斯三世決定簽署租約,每年為這座他最愛、同時也是和卡蜜拉愛巢的別墅支付70萬英鎊的租金。

綜合英媒報導,查爾斯三世登基後,威廉王儲就獲封為「威爾斯親王」(Prince of Wales)及「康瓦爾公爵」(Duke of Cornwall),而他同時也將繼承康瓦爾公國(Duchy of Cornwall)約13萬英畝的領地,相當於一夕獲得約相當於2個台北市的土地,榮升大地主。

不過,查爾斯三世早在上世紀80年代便購入了位於康瓦爾公國格洛斯特郡(Gloucestershire)的海格羅夫莊園(Highgrove)。知情人士透露,查爾斯在繼位後簽訂長期租約,承諾將為海格羅夫莊園與其周邊土地,每年向威廉支付70萬英鎊(約新台幣2500萬元)的租金。

擁有9室6衛的海格羅夫莊園是查爾斯最愛的別墅之一。它距離王后卡蜜拉位於威爾特郡(Wiltshire)的雷米爾莊園(Ray Mill House)很近,有傳查爾斯過去就常常和卡蜜拉在這裡約會,甚至還將卡蜜拉視為海格羅夫真正的女主人。

