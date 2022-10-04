小飛機撞進民宅　夫妻睡夢中驚醒「床邊有飛機輪」機上3人全死亡

▲美國發生小飛機墜毀在民宅事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州發生墜機事件，一架小飛機晚間突然撞進當地一戶民宅，導致房間屋頂被撞出一個洞，屋內當時有一對夫妻正在睡覺，卻奇蹟沒有受傷，然而嚴重事故仍造成機上3人身亡。

赫爾曼敦(Hermantown)警方表示，一架塞斯納(Cessna)172型小飛機1日晚間突然墜落在德盧斯(Duluth)機場附近，位於箭頭路(Arrowhead Road)上一棟民宅2樓，後來確認死者為32歲飛行員泰勒(Tylor Fretland)，與2名乘客32歲女子艾麗莎(Alyssa Schmidt)與31歲弟弟馬修(Matthew Schmidt)。

從現場照片中可看到，墜機事件造成民宅屋頂被撞出一個洞，以及二樓部分建物被摧毀。房屋男主人霍夫曼(Jason Hoffman)表示，當時他和妻子已經入睡約1個小時，飛機就突然衝進他們家屋頂，第一時間還以為是家中鍋爐爆炸。

霍夫曼表示，當時房間內一片灰濛濛導致他無法看清楚妻子身影，從床邊拿出手電筒察看嚇壞，「我第一個看到的就是，我們的床尾竟然有飛機輪子，然後我往外看發現，房子整個後半部都不見了」，幸好後來在地下室中找到寵物貓安然無恙。目前當局正在調查事故發生原因。