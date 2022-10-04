蘋果徵才「4大公式」曝！庫克提關懷世界很重要　員工吐槽這最殘酷

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

想要到蘋果公司上班，完成人生夢想藍圖嗎？蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利向大學生演說時，透露公司在徵才時所注重的4項基本特質，包括具有團隊合作精神、創造力、好奇心、專業知識，同時還需關懷世界發展趨勢。

根據美國商業雜誌《財星》（Fortune），庫克最近前往義大利那不勒斯腓特烈二世大學發表演講，過去他曾在那獲得創新與國際管理榮譽學位，他透露蘋果公司在新進員工身上試圖尋找的4項特徵，同時表示關心世界發展脈絡對新員工來說很重要，「正是這種感覺驅使著人們把工作做到最好。」

＊注重團隊合作精神

比起個人英雄主義，庫克透露蘋果公司更重視員工之間的團隊合作精神，因為不同的觀點能幫助創意開花結果，「雖然強大的個人貢獻者確實是關鍵，但兩個強大的個體一起工作時，可以完成驚人的工作，小團隊可以做出不可思議的事。這不是一個人躲在壁櫥裡就能搞清楚的事，若我們互相分享想法，則會讓想法變更好。」

＊創造能力

庫克表示，創造能力是蘋果公司在新進員工身上所要尋找的另一項特質，「我們尋找的是擁有不同思維的人，他們能夠清楚看待一個問題，同時不被看待這問題的教條所困。因此，我們尋找的員工會繞過這些問題，從不同的角度看待事情，用他們的創造力找出解決方法。」

＊好奇心

庫克表示，蘋果公司相當注重「好奇心」的這項特質，他們正在尋找具有好奇心的員工，「好奇心就是當對某件事感到好奇，而開始問很多問題，不管你認為這些問題很聰明、還是很愚蠢。當有人開始像孩子一樣提問，便會帶給人很大的壓力，這會讓對方真正深入思考問題、尋找答案。」

＊具備專業知識

最後，庫克希望在某背景擁有相關專業知識的人才加入蘋果公司的隊伍，「如果我們在做工業設計方面的工作，我們需要知道工業設計的人，需要他們從大學時代或工作時就具備的該方面技能。」

庫克表示，以上4項特質是蘋果公司目前在徵才時所考慮的基本公式，因為具備上述4項特質的人在蘋果公司裡都取得了成功。庫克還透露，做一個沒有辦法獲取成就感的工作，往往不是能取得成功的秘訣。

然而對於庫克的說法，其實員工們皆抱持不以為然的態度，因為在高度競爭的職場生活裡，無論公司再怎麼強調工作與休閒生活維持平衡，要在公司內取得生存空間，還是得抱持著「隨時在線」的態度。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》