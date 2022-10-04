街頭出現連環殺手！3個月5男被射殺　現場「神秘人影」畫面曝光

▲警方懷疑5起凶殺案都是同1人所為。（圖／翻攝自Stockton Police Dept）

記者李振慧／綜合報導

美國加州傳出連續5名男子遭不明人士殺害，受害者年齡為21歲至54歲，都是走在街頭時無端遭人射殺，調查後也沒有發現牽涉毒品或幫派組織，查看監視器後在案發現場發現一名可疑男子身影，懷疑可能是連環殺手隨機犯案。

史塔克頓(Stockton)警方表示，當地自7月以來連續發生5起槍擊案，並在網路上公開監視器所拍到的男子畫面，只見疑似是凶嫌的男子身穿黑衣，頭上戴著帽子，但是畫面十分模糊看不清楚長相。

Photo of a "Person of Interest" in a series of homicides being committed in Stockton. There is an $85,000 reward for info that leads to an arrest. Please call SPD or @StocktonCrime with info or scan the QR code to send any pertinent videos related to this investigation. pic.twitter.com/i2q4t8C6bg — Stockton Police Dept (@StocktonPolice) September 30, 2022

警方表示，5名受害者都是清晨或是凌晨獨自走在昏暗街上時，突然遭人射殺，受害者分別是，35 歲的 Paul Alexander Yaw、43 歲的 Salvador William Dubedy Jr.、21 歲的 Jonathan Hernandez Rodriguez、52 歲的 Juan Cruz 和 54 歲的 Lorenzo Lopez，其中4人是西班牙裔，只有1人是白人。

5起槍擊案中，最早一起發生在7月8日，最近一起則是發生在上月27日，警方原本無法確定5起案件是否有關連，直到近來發現物證，才終於將這些案件串聯起來，除了公布監視器畫面，史塔克頓市懸賞獎金美元75,000元（約台幣238萬元），希望民眾幫忙提供線索，史塔克頓警方也額外提供美元10,000元（約台幣31萬元）懸賞金，案件正在追查中。