射程估「史上最長」！北韓飛彈5年來首度飛越日本　居民吐不安心聲

▲ 北韓今年1月底曾試射火星12型飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓今（4日）晨發射一枚中程彈道飛彈，日本防衛省推測射程約4600公里，達到史上最長。這是5年來首度有北韓導彈飛越日本，促使政府發出國家警報，要求部分地區居民躲避，令當地漁民感到十分不安。

根據《韓聯社》，南韓軍方偵測，北韓4日清晨約7時23分（台灣6時23分）自慈江道舞坪里一帶發射一枚中程彈道飛彈（IRBM），向東飛越日本上空，射程逾4500公里，速度高達17馬赫。北韓今年1月30日曾在相同地點發射火星12彈道飛彈（KN-17），射程約800公里，最大高度約2000公里，極速約16馬赫。

綜合產經新聞、共同社等日媒，日本內閣官房長官松野博一則說明，北韓飛彈射程約4600公里，最大高度約1000公里，對國家安保構成重大且緊迫的威脅，更威脅地區及國際社會和平與安全，為國際社會帶來嚴峻挑戰。

防衛大臣濱田靖一指出，這枚飛彈於上午7時44分（台灣6時44分）落入岩手縣釜石市以東約3200公里海域，在日本專屬經濟海域（EEZ）以外，推測是北韓至今試射的飛彈中射程最長的，不排除就是火星12型。

這是2017年9月過後，時隔5年首次有北韓飛彈飛越日本，北海道及青森縣「全國瞬時警報系統」（J-Alert）頓時響起，呼籲居民進入室內或地下避難。北海道根室市85歲漁船船主木根繁受訪時滿臉困惑，對警報感到困擾且不安，因為漁船在太平洋上作業，但船上根本沒有防備，無法躲避飛彈。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》