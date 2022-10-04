四寶媽開車惹錯人！男司機狂開10幾槍追殺　後座3歲童被爆頭身亡





▲男童因為行車糾紛被射殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥發生誇張路怒事件，3歲男童馬特奧(Mateo Zastro)坐在媽媽車上時，媽媽與一名司機發生爭執，對方突然掏槍朝他們的車狂開多槍，其中一顆子彈直接射中他的頭部，身旁當時還坐著另外3名年幼兄弟姊妹，當場喪命在他們眼前。

事件上月30日晚間8時30分左右發生在芝加哥市的West Lawn社區，這家人離開購物中心時，身為司機的媽媽與一名司機發生爭執，結果離開後遭到對方尾隨，後來一路被開槍追殺。

警方表示，子彈直接射中坐在後座的3歲男童馬特奧頭部，附近一間民宅也被流彈打到全是彈孔，事發後媽媽立即把孩子送到醫院，然而仍被宣告身亡，車上另外3孩都沒有受傷。當地媒體指出，凶嫌所發射的子彈可能多達十幾發

當地居民安德魯(Andrew Holmes)表示，事件造成男童母親極大的悲傷，對方只是去購物中心幫孩子買喜歡的玩具，卻遇到不幸慘案，「車窗是透明的，你明明可以看到孩子在裡面，你卻還是開槍」，讓他決定懸賞美元7,000元（約台幣22萬元），希望能有民眾幫忙通報凶手訊息，「我們可以讓這些嬰兒殺手離開街頭」。

這已經是當地今年第二起類似事件，5個月女嬰托馬斯(Cecilia Thomas)今年6月和爸爸一起搭車時，也因為路怒事件被槍擊中頭部身亡，芝加哥警方表示，他們絕對會將做出愚蠢暴力行為的人繩之以法，並呼籲民眾幫忙提供監視器所拍到的相關畫面。