▲伊恩颶風近來重創佛州。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州近來被4級颶風伊恩(Hurricane Ian)襲擊,截至目前為止已造成全美104人死亡。40歲女子妮雪兒(Nishelle Harris-Miles)與姊妹一同到佛州慶生時不幸遇到颶風,4人躲在屋中時,屋頂突然被強風吹壞,掉落的一根釘子離奇刺入她身體,導致心臟主動脈被刺穿身亡。

來自俄亥俄州的妮雪兒,近來來到佛州麥爾茲堡(Fort Myers)表妹馬斯頓(Chanel Maston)家,還有另外2名姊妹一同慶祝40歲生日,沒想到抵達沒有多久便遇上巨獸級颶風伊恩,當水淹進家中時,4人只能靠一張床單把她們綁在一起,以免有人被洪水沖走。

馬斯頓表示,「我們用床單把大家綁在一起,大家一起躺在床墊上,然而水淹進來的速度實在太快了,被風吹壞的屋頂差點砸中我們」,她們擔心會被碎片弄傷,只能用腳把屋頂踢開,沒想到就在一陣混亂中,妮雪兒被從屋頂上掉落的釘子刺中。

This is Nishelle Harris-Miles. She traveled from Dayton to Florida for a girls trip. She died when Hurricane Ian caused the roof to collapse where she was staying in Fort Myers. She just turned 40 on Sept. 23. Her family is now working to bring her body back to Ohio. #prayersup pic.twitter.com/dynLKNkiho